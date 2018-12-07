«الاقتصاد»: 3 حملات استدعاء لسيارات ودراجات نارية لإصلاح عيوب تصنيعية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن إطلاق ثلاث حملات صيانة واستدعاء لسيارات ودراجات نارية لإصلاح عيوب تصنيعية، موضحة أن الحملة الأولى تستهدف عدداً من سيارات «شفروليه إكسبريس» و«جي إم سي سافانا» موديلات 2014 إلى 2016، فيما تشمل الحملة الثانية عدداً من سيارات «شفروليه سلفيرادو» و«جي إم سي سييرا» موديلّي 2015 و2016، بينما تستهدف الحملة الثالثة عدداً من الدراجات النارية «سوزوكي» من طرازي GSX-R1000 وGSX-S750 موديلات 2016 إلى 2018.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملة صيانة تشمل عدداً من سيارات «شفروليه إكسبريس» و«جي إم سي سافانا» موديلات 2014 إلى 2016 وذلك بالتعاون مع شركة «جنرال موتورز» ووكلاء السيارات في الدولة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، أن استدعاء تلك السيارات، التي لم تحدد عددها، يستهدف تبديل مفتاح التحكم بالنوافذ الكهربائية في باب السائق، حيث إنه خلال ظروف معينة قد يتسرب السائل الهيدروليكي لرفع النوافذ وإنزالها، إلى مفاتيح التحكم بالنوافذ الكهربائية ويؤدي إلى احتكاك، ما يسبب مقاومة كهربائية عالية قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة مفتاح التحكم بالنوافذ وتسرب دخان أو ذوبان، ما يزيد من مخاطر الحرائق والإصابات.

ولفت التقرير إلى أن مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء قد يلاحظون وجود خلل في عمل النوافذ الكهربائية أو تعطلها بالكامل، فضلاً عن تسرب روائح أو دخان أو ذوبان في لوح الباب.

وأكدت الوزارة أن السيارات من الطرز المذكورة آمنة للاستخدام، لكنها أشارت إلى أن على العملاء الذين يمتلكون تلك الطرز توقع اتصال من وكيل «جنرال موتورز» داخل الدولة، لحجز موعد لاستقبال سياراتهم حسب ما يناسبهم، لإجراء الفحص والإصلاح المجانيين اللازمين للسيارات المتأثرة، وذلك لدى «الكندي للسيارات» و«بن حمودة للسيارات» و«ليبرتي للسيارات». كما أعلنت الوزارة عن إطلاق حملة استدعاء تشمل عدداً من سيارات «شفروليه سلفيرادو» و«جي إم سي سييرا» للمهام الثقيلة موديلّي 2015 و2016، وذلك بالتعاون أيضاً مع «جنرال موتورز» ووكلاء السيارات المحليين.

وأرجعت الوزارة الاستدعاء إلى حدوث ارتخاء في «برغي» محور دواسة الفرامل، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات قد يكون السائق غير قادر على إيقاف السيارة بأمان من خلال الضغط على الفرامل، وإضافة إلى ذلك قد تتداخل دواسة الفرامل مع دواسة الوقود.

وأكدت الوزارة أن السيارات من الطرز المذكورة آمنة للاستخدام، لكن على العملاء الذين يمتلكونها توقع اتصال من وكيل «جنرال موتورز» داخل الدولة، لحجز موعد لاستقبال سياراتهم حسب ما يناسبهم لإجراء الفحص والإصلاح اللازم للسيارات المتأثرة.

إلى ذلك، أفادت وزارة الاقتصاد بإطلاق حملة استدعاء لأغراض السلامة للدراجات النارية «سوزوكي»، من طرازي GSX-R1000 وGSX-S750 موديلات 2016 إلى 2018 المستوردة للإمارات، بالتعاون مع شركة «اليوسف أوتوسبورت»، الوكيل المعتمد لدراجات «سوزوكي» النارية في الدولة.

وذكرت الوزارة أن التحقيق الذي أجراه قسم الدراجات النارية في شركة «سوزوكي»، أظهر أن الخطأ التصميمي لشكل مانعة تسرب الوقود، ذات الشكل الحلقي لمضخة الوقود داخل خزان الوقود، قد يؤدي إلى انثنائها، ما يتسبب في تسرب للوقود داخل الخزان، ويؤدي بدوره لزيادة الضغط داخل الخزان، وتسرب الوقود خارجه في أسوأ الأحوال. وأشارت الوزارة إلى أن «سوزوكي» ستقوم بتغيير مانعة تسرب الوقود ذات الشكل الحلقي بأخرى معاد تصميمها، في جميع الدراجات النارية المتأثرة من دون تحميل العملاء أي تكاليف.

من جهتها، طالبت شركة «اليوسف» العملاء الذين لديهم الدراجات المشمولة بحملة الاستدعاء، التي لم يتم تحديد عددها، بإحضار دراجاتهم للفحص والإصلاح.

«الوزارة» لم تحدد

عدد السيارات

والدراجات المشمولة

بالاستدعاء.