«أونكتاد»: الإمارات تتصدر دول الخليج تجارياً في 2017

المصدر: شريف اليماني - دبي

أظهرت بيانات لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن دولة الإمارات كانت الأنشط تجارياً في منطقة الخليج العربي، خلال العام الماضي، متصدرة دول المنطقة، كما تصدرت قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة.

جاء ذلك في تقرير أصدره المؤتمر، أخيراً، بعنوان «كتيب الإحصاءات لعام 2018»، الذي رصد حجم التجارة العالمية خلال العام الماضي، والتوقعات لعام 2018.

وأوضحت البيانات، أن صادرات الإمارات السلعية بلغت العام الماضي 313.5 مليار دولار (أكثر من 1.15 تريليون درهم)، فيما بلغت وارداتها السلعية 273.66 مليار دولار (تريليون درهم)، بينما بلغت صادراتها الخدمية 70.497 مليار دولار (نحو 258.7 مليار درهم)، في حين بلغت وارداتها الخدمية نحو 85.5 مليار دولار (أكثر من 313.7 مليار درهم)، تمثل 1.65% من إجمالي الواردات العالمية للسلع الخدمية.

وأشارت البيانات، إلى أن السعودية جاءت ثانياً في النشاط التجاري خليجياً، حيث بلغت صادراتها السلعية 218.372 مليار دولار، فيما بلغت وارداتها 134.52 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها من تجارة الخدمات 18.021 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها 76.818 مليار دولار.

ووفقاً لتقرير «أونكتاد»، جاءت الإمارات بين أكثر الدول المتلقية لصادرات الدول النامية العام الماضي، بإجمالي صادرات بلغ 146 مليار دولار، كما أنها من أكبر الدول المصدرة إلى تلك الدول بقيمة بلغت 151 مليار دولار.

ولفت التقرير أيضاً إلى أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى خليجياً من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة بقيمة بلغت 10.354 مليارات دولار، تلتها السعودية بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة وافدة بلغ 1.421 مليار دولار خلال العام الماضي.

وتوقع «أونكتاد» في وقت سابق أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات ارتفاعات كبيرة خلال العام المقبل، مع بدء تطبيق قرار الحكومة برفع نسبة تملك المستثمرين العالميين للشركات إلى 100%.

إلى ذلك، بينت إحصاءات «أونكتاد» أن حجم تجارة البضائع العالمية عاد إلى تحقيق نمو جوهري مرة أخرى بعد عامين من التراجع، موضحة أن إجمالي الصادرات السلعية لدول العالم بلغ 17.7 تريليون دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 10%، مقارنة بعام 2016.

وتوقع تقرير«أونكتاد» أن تواصل الصادرات ارتفاعها حتى نهاية عام 2018 لتصل إلى مستوى قياسي جديد يصل إلى 19.6 تريليون دولار.

وبين التقرير أن الصادرات الخدمية في العالم ارتفعت بنسبة 7.8% في العام 2017، متوقعاً زيادتها بنسبة 9.5% في عام 2018.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات الخدمية العالمية بلغت العام الماضي 5.4 تريليونات دولار، وهو ما يمثل ثلث الصادرات السلعية حول العالم.

1.15

تريليون درهم صادرات الإمارات السلعية العام الماضي.

- السعودية جاءت ثانياً في النشاط التجاري خليجياً.