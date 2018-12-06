تجنّب احتيال البريد الخاص بالأعمال

المصدر: إعداد :أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

يحاول قراصنة الإنترنت نسخ رسائل البريد الإلكتروني من الشركات الشرعية لخداع المستخدم بهدف إدخال المعلومات الشخصية وكلمات السر.

ونصحت بنوك عدة عاملة في السوق المحلية، ومنها بنك أبوظبي الإسلامي، بعدم تتبع الروابط المشكوك فيها أبداً أو محاولة فتح المرفقات الموجودة في الرسائل المشبوهة.

وأوضحت أن احتيال البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال يعد نوعاً من أنواع الاحتيال المتعلق بدفع الأموال، والذي ينطوي على اختراق وتزوير البريد الإلكتروني الأصلي الخاص بالأعمال أو إنشاء حساب مشابه لاسم النطاق لغرض تحويل الأموال بشكل غير شرعي، مثل طلبات وهمية لتحويل الأموال من قبل المورّدين أو شركاء الأعمال، فيقوم المحتال بتزوير البريد الإلكتروني الخاص بموظف الشركة المستهدفة، وبالتالي يجب الاستفسار دائماً عن المعلومات المتعلّقة بطلبات تحويل الأموال إلى حساب أي مستفيد جديد، والبحث عن أي تغيير في خانة طلب الدفعة (دفعة غير عادية أو نوع العملة أو قيمة عالية) الخاصة بالمورّدين المعروفين.