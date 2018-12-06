نصائح لأمان الإجراءات المالية

المصدر: إعداد :أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

نصحت بنوك عاملة في الدولة متعامليها بمراجعة تفاصيل الحساب المصرفي بشكل دوري بحثاً عن أي معاملات لم يتم تنفيذها من قبلهم، مشيرة إلى أنه من أجل ضمان الأمان، يفضل التحقق من مواقع التسوق عند الشراء عبر الإنترنت كونها آمنة أم لا، وذلك من خلال البحث عن عناوين المواقع التي تبدأ بـ«https».

ووفقاً لتلك البنوك، فإن استخدام برامج مكافحة الفيروسات محدّثة وبرامج جدار الحماية للمعلومات يزيد من مستويات الحماية بالنسبة للأجهزة التي نستخدمها في إنجاز الإجراءات المالية، مع التأكد من أن برنامج المتصفح الذي تستخدمه محدّث، وقد تم تطبيق تصحيحات الأمان عليه.

وأضافت أنه إذا ما صرح المتعامل عن تفاصيل حسابه المصرفي عن طريق الخطأ، يجب التواصل مع البنك أو المؤسسة المالية على الفور، واللجوء بشكل دائم إلى كتابة عنوان البنك الإلكتروني في حقل إدخال العنوان «URL» للمتصفح بدلاً من الضغط على رابط ما للوصول إليه، فضلاً عن التسوق من الشركات التجارية التي يمكنك الاتصال معها بسهولة إذا حدثت أي مشكلة خلال عملية الشراء، مع اختيار كلمات مرور فعالة مؤلفة من حروف وأرقام معاً.