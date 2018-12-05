افتتاح أول ممر تفاعلي في الشرق الأوسط ضمن مطار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مطارات أبوظبي عن افتتاح أول ممر تفاعلي بمنطقة الشرق الأوسط ضمن مطار أبوظبي الدولي، والذي يعمل على توليد الطاقة من خلال خطوات المسافرين، في المطار الذي يستقبل ما يقارب مليوني مسافر شهرياً.

وجاءت تلك الخطوة بالتعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة بيفجين، الشركة الحائزة جائزة التكنولوجيا النظيفة في المملكة المتحدة، بهدف تطوير ممر تفاعلي تبلغ مساحته 16 متراً مربعاً، ليربط بين مبنيين رئيسين في المطار الذي يحتضن أحدث تقنيات التكنولوجيا المُتطوّرة والمبتكرة بالعاصمة أبوظبي.

وأوضحت «مطارات أبوظبي» أن الممر التفاعلي سيُسهم في جمع خطوات نحو 8000 مسافر يومياً، وتحويلها إلى طاقة كهربائية تعمل على تشغيل شاشات العرض، وتوفير الطاقة اللازمة لإضاءة الممر، وذلك بتحويل خطوات المسافرين بين المبنيين 1 و3 في المطار إلى طاقة كهربائية. وستتضمن شاشات العرض معلومات حول عدد الخطوات ومقدار الطاقة الحالي، إضافة إلى لعبة تفاعلية خاصة بالأطفال تُظهر طائرات ترتفع وتنخفض وفقاً لكمية الطاقة الجاري توليدها.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة لـ«مطارات أبوظبي»، أحمد الشامسي: «جاء تعاوننا مع (مصدر) وشركة بيفجين لإنشاء ممر تفاعلي متطور لنستعرض من خلاله تقنيات ومصادر الطاقة بالمدن الذكية في المستقبل، وهي الخطوة التي تسعى (مطارات أبوظبي) من خلالها إلى تعزيز التزامها بتطبيق الممارسات المُستدامة عبر الاعتماد على مصدر جديد للطاقة النظيفة والمتجدّدة، إلى جانب رفع وعي وتثقيف المسافرين العابرين والمقيمين حول مصادر الطاقة المختلفة والحلول التي توفرها تقنيات خارج الشبكة (Off Grid)».

وأضاف الشامسي: «إن أداءنا البيئي ومبادراتنا المستدامة يظهران التزام (مطارات أبوظبي) المتواصل بتقديم حلول مُبتكرة لقطاع الطيران العالمي».

وجدير بالذكر أن سطح الممر مكون من سلسلة من المثلثات المتشابكة، وعند مرور المسافرين على هذا النظام الحائز براءة اختراع، تولّد طاقة مستمرة وفقاً لعدد خطواتهم. ويتمّ استخدام هذه الكهرباء لتشغيل إضاءة من نوع «إل إي دي» تمتد على خمسة أمتار، كما توفر تحديثات للبيانات الموضحة على شاشات العرض.

بدوره، قال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة بيفجين، لورنس كيمبال كوك: «تستقبل المطارات ملايين المسافرين يومياً، ما يجعلها من أهم وأبرز الوجهات لاستخدام تقنيات تفاعلية لتوليد الطاقة وتوفير البيانات، ويأتي تطويرنا لأول ممر تفاعلي في مطار بمنطقة الشرق الأوسط ليشكل إنجازاً جديداً لشركتنا في الوقت الذي نسعى فيه إلى تعزيز وجودنا في هذه المنطقة الحيوية».