1000 شركة عارضة في «سيال الشرق الأوسط 2018»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق في أبوظبي، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، فعاليات معرض «سيال الشرق الأوسط 2018» المتخصص في الأغذية والمشروبات والضيافة، بمشاركة خليجية واسعة. ومن المقرر أن تشارك في المعرض أكثر من 1000 شركة عارضة، إضافة الى أكثر من 20 ألف زائر وخبير.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ستحل الكويت ضيف شرف على الدورة التاسعة من المعرض، إذ سيضم الجناح الكويتي 11 شركة وجهة متخصصة، فيما سيضم جناح البحرين، التي تشارك للمرة الأولى، خمس شركات، في حين سيشهد الجناح السعودي مشاركة واسعة من شركات متخصصة في تجارة التمور.

وسيحتضن «سيال الشرق الأوسط 2018» أيضاً أجنحة وطنية من البرازيل، والصين، والتشيك، ومصر، واليونان، والأردن، وكوريا، ولاتفيا، وماليزيا، والمكسيك، والمغرب، والفلبين، وبولندا، وروسيا، وجنوب إفريقيا، والسودان، وطاجيكستان، وتايلاند، وتركيا. وقال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، المهندس ثامر راشد القاسمي، إن «المشاركة القوية المرتقبة للشركات الخليجيية في (سيال الشرق الأوسط) تعكس الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا المعرض للوفود التجارية للحصول على فهم أفضل لسوق الأغذية في الشرق الأوسط والإمكانات الكبيرة التي يوفرها في ظل ارتفاع الطلب على السلع الغذائية، إضافة إلى تأثير العوامل الديمغرافية في الطلب».