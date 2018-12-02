1300 عارض من 59 دولة يشاركون في «إنترسك 2019» بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات الدورة الجديدة لمعرض الأمن والسلامة «إنترسك 2019»، الذي يعد أكبر معرض عالمي تجاري متخصص في أدوات وتقنيات الأمن ومكافحة الحرائق، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، من 20 إلى 22 يناير 2019. وتشهد الدورة المقبلة، التي تنظمها شركة «ميسي فرانكفورت» الألمانية، مشاركة أكثر من 1300 عارض من 59 دولة.

وستشهد سوق معدات وتقنيات الأمن والسلامة للحد من الحرائق في منطقة الشرق الأوسط، نمواً قوياً خلال السنوات الست المقبلة، ليصل حجمه إلى 1.9 مليار دولار.

ويفيد تقرير نوفمبر 2018، الصادر عن شركة 6Wresearch، بأن سوق الشرق الأوسط لأنظمة مكافحة الحرائق، وتقنيات الكشف عن والتنبيه بالحرائق، مخارج الطوارئ والإضاءة، من المتوقع أن يصل حجمها إلى ثلاثة مليارات دولار بحلول عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 8%.

بالإضافة إلى ذلك، ساعدت قوانين السلامة والحرائق المعدلة، مثل تلك التي سنّها الدفاع المدني في الإمارات عام 2016، في تحقيق نمو منتجات الحماية من حوادث الحرائق بالمباني والبنية التحتية المطورة. وقال مدير معرض «إنترسك»، أندرياس ركس، إن «قطاعَي التجارة والضيافة قطاعان رئيسان آخران يحفزان الطلب على أنظمة ومعدات السلامة من الحرائق»، مضيفاً أن «النمو الكبير، خصوصا في الإمارات، سيأتي خلال العامين المقبلين مع اقتراب (إكسبو 2020 دبي)»، بينما يحفز الاستثمار واسع النطاق في البنية التحتية السوق نحو تحقيق نمو قوي على مستوى منطقة الخليج.