التنمية الاقتصادية بدبي : 12,989 معاملة تجديد الرخص التجارية فى أكتوبر 2018

المصدر: دبي ــ وام

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن معاملات تجديد الرخص التجارية شكلت نحو 12,989 معاملة خلال شهر أكتوبر 2018 بنسبة زيادة قدرها 17.3% مقارناً بشهر سبتمبر /11,072 معاملة/، وتم إنجاز 5,758 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة زيادة قدرها 11.9% مقارناً بشهر سبتمبر 2018 /5,146 معاملة/.

وتتمثل خدمة "التجديد التلقائي" في إرسال رسالة نصية لأصحاب الرخص التجارية لإعلامهم بموعد تجديد الرخص /قبل أسبوع من انتهاء صلاحية الترخيص/، وقنوات الحصول على الخدمة، وكيفية إتمام إجراءات التجديد تلقائياً. وتغطي الخدمة أكثر من 2200 نشاطاً تجارياً أي ما يعادل 99.8% من الرخص التجارية وجميع الأشكال القانونية في إمارة دبي.

وتأتي خدمة التجديد التلقائي في إطار جهودنا الرامية إلى تنفيذ استراتيجية دبي مدينة لا ورقية بحلول عام 2021، حيث تعد الخدمة بمثابة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، ما يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في إمارة دبي.