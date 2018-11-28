%1.6 التضخم في الدولة خلال أكتوبر على أساس سنوي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بأن معدل التضخم في أسعار المستهلك بالدولة بلغ 1.6%، خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017، حيث ارتفع الرقم القياسي خلال أكتوبر 2018 إلى 110.4 نقاط، مقابل 108.6 نقاط للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة يغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن الارتفاع جاء نتيجة لزيادة أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 16.8%، وخدمات النقل بنسبة 9.3%، والترويح والثقافة بنسبة 10.8%، وأسعار التبغ بنسبة 8.3%، بعد تطبيق ضريبتي الانتقائية والقيمة المضافة، فيما ارتفعت أسعار الفنادق والمطاعم بنسبة 6%، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 5.8%، والاتصالات بنسبة 3.4%، والتعليم بنسبة 2.4%، كما ارتفعت الأغذية والمشروبات بنسبة 2.1%، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.7%.

ووفقاً للتقرير تراجعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 5.2%، إضافة إلى تراجع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 0.16%.