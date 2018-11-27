«الهلال» ينفّذ أول صفقة صكوك بتقنية «بلوك تشين»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفّذ مصرف الهلال صفقة صكوك بتقنية «بلوك تشين»، كأول مصرف إسلامي في العالم يستخدم هذه التقنية، لإعادة بيع وتسويق الصكوك الإسلامية.

وأفاد المصرف، في بيان أمس، بأنه تم استخدام تقنية «بلوك تشين» في تنفيذ صفقة سوق ثانوية لصكوك مصرف الهلال الأولية، البالغة قيمتها 500 مليون دولار، والمستحقة في سبتمبر 2023، ليشهد العالم أول استخدام لتقنية «بلوك تشين» في تنفيذ صفقة صكوك.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، أليكس كويلو، إن «الهلال» هو أول مصرف يطلق أول صفقة صكوك إسلامية ذكية بتقنية «بلوك تشين»، ليثبت بأنه يمتلك قدرات للريادة في السوق التنافسية للأعمال المصرفية الإسلامية.

وأضاف أن مزايا استخدام العقود الذكية تراوح بين عناصر الأمان، والامتثال لأحكام الشريعة، وإطلاق الفرص الجديدة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي العالمي، ريتشارد تنغ: «يلعب سوق أبوظبي العالمي دوراً فعالاً في تسخير بيئة ملائمة لمزودي التقنيات المتطورة، للتعاون مع المؤسسات المالية المحلية المبتكرة في تحقيق القيمة عبر الأسواق المالية».

أما الشريك المؤسس لشبكة «جبرل»، طلال طباع، فقال: «سنتمكن من تزويد المصرفيين الإسلاميين بالأدوات اللازمة لتسهيل الموافقات الإسلامية بسرعة وكفاءة وخبرة التمويل التقليدي ذاتها، ومن المحتمل أن نطوّر فئات جديدة من الأصول الرقمية التي كان من الصعب تصوّر وجودها».