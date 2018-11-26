749.9 ألف وحدة سكنية مؤجّرة في دبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي عدد العقارات المسجلة (المؤجرة) لدى نظام «إيجاري»، التابع لها، بلغ 913.8 ألف عقار، منها 749.9 ألف وحدة سكنية.

وأشارت الدائرة لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن عقود الإيجار المسجلة في النظام نمت بنسبة 9% خلال 2017، مقارنة بعام 2016، متوقعة أن يرتفع الطلب على قطاع الإيجارات خلال العامين المقبلين، نظراً إلى حزمة الحوافز الاستثمارية التي أطلقها مجلس الوزراء، أخيراً، واقتراب تنظيم «إكسبو 2020 دبي».

قطاع الإيجارات

وتفصيلاً، توقع مدير إدارة تنظيم العلاقات الإيجارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حمدان المدحاني، نمو قطاع الإيجارات في دبي خلال العامين المقبلين، عازياً ذلك إلى المحفزات التي أطلقها مجلس الوزراء، أخيراً، لدعم القطاع العقاري، إضافة إلى قرب تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأكد أن هذا النمو يعكس المناخ الاستثماري المشجع في إمارة دبي، وفي القطاع العقاري على وجه الخصوص، وما يتمتع به هذا القطاع من ميزات مقارنة بالعديد من مدن العالم، منها ارتفاع العائد على الاستثمار، والنظم والقوانين والتشريعات التي تساعد على إتمام التعاملات بشفافية وراحة وسهولة.

نظام «إيجاري»

وأوضح المدحاني أن نظام «إيجاري» يعدّ واحداً من أهم الأنظمة الإلكترونية الخاصة بقطاع الإيجارات في دبي، إذ مكّن ملّاك العقارات من إدارة عقاراتهم عن طريق تسجيل عقود ايجاراتهم وإدارتها مباشرة.

وكشف أن إجمالي عدد العقارات المسجلة لدى نظام «إيجاري»، بلغ 913.8 ألف عقار، تركزت معظمها في العقارات السكنية التي استحوذت على نسبة 82% من إجمالي عدد العقود المسجلة، بإجمالي 749.9 ألف وحدة سكنية، بينما توزعت نسبة 18% المتبقية على الفئات العقارية، مثل الفلل، والمستودعات، بإجمالي 163.8 ألف عقار.

وأكد المدحاني أن العقود المسجلة في نظام «إيجاري» حققت نمواً متواصلاً خلال العامين الماضيين، إذ حققت نمواً بنسبة 6% في عام 2016، مقارنة بعام 2015، وارتفع إلى 9% في عام 2017.

وذكر أن إجمالي العقود المسجلة في النظام خلال عام 2016، بلغ 439 ألفاً و993 عقداً، ارتفع إلى 479 ألفاً و108 عقود في عام 2017.

وأضاف أنه «تم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تسجيل 375 ألفاً و314 عقداً»، مشيراً إلى إمكانية تحقيق رقم نمو جيد في نهاية العام الجاري، في ما يخص إجمالي العقود المسجلة في النظام.

نظام «إيجاري»

نظام «إيجاري» هو حل متكامل عبر الإنترنت، مصمم خصيصاً لدائرة الأراضي والأملاك، لتنظيم وإدارة وتسهيل تأجير العقارات في إمارة دبي. ويعمل النظام من خلال معايير محددة، منها الامتثال، الشفافية، البساطة، التشغيل الآلي، وإمكانية الوصول إلى البيانات والخدمات والتماسك لقطاع الإيجار.

ومن فوائد النظام: إدارة عقود الإيجار، وتوفير إحصاءات دقيقة عن سوق الإيجار، وهو يتيح التكامل مع الجهات الحكومية، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، وإدارة الهجرة، واقتصادية دبي.

وقد سبق لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) أن أعلنت أنه اعتباراً من مارس 2010، فإن جميع عقود الايجارات الخاصة بعقارات دبي يجب أن تكون مسجلة من خلال نظام «إيجاري».