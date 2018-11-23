«تنظيم الاتصالات» تحذّر من اختراق الأجهزة بملفات «بي دي إف» خبيثة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

حذّرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، من ازدياد الملفات الخبيثة التي تعرّض الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر للاختراق.

وقالت الهيئة في تحذير جديد، أصدرته، أمس، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في ملفات «بي دي إف» PDF الخبيثة، ما يؤدي إلى ازدياد الهجمات التي تستهدف جوانب الضعف في هذه الملفات بشكل كبير.

وأوضحت أنه في مثل هذه الهجمات يقوم المخترقون بدس فيروسات معطلة للأمان ضمن ملفات الـ«بي دي إف»، ومن ثم يتم إرسالها إلى الشخص المستهدف، وعندما يفتح الشخص المستهدف الملف لقراءته يتم تفعيل فيروس معطل للأمان يقوم باختراق برنامج Adobe Reader، ويعطي المهاجم حقوق التحكم الكامل بالنظام، سواء كان هاتفاً متحركاً أو جهاز كمبيوتر.

وأفادت الهيئة بأن نسبة تراوح بين 2 و28% من الإصابات المُبلّغ عنها من الهجمات الضارة، أخيراً، كانت من ملفات «بي دي إف» الخبيثة، مشيرة إلى أن النسب تتزايد بمرور الوقت، وفقاً لتقارير دولية عدة.

وطالبت «تنظيم الاتصالات» بضرورة عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر إلا بعد التحقق منها، إضافة إلى عدم مشاركة كلمات السر مع أي شخص، فضلاً عن ضرورة توعية صغار السن عن مخاطر الإنترنت بشكل دائم.