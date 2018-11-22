«غو فريلانس» تجذب مواهب التكنولوجيا العالمية إلى «دبي للإنترنت»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مدينة دبي للإنترنت، باقة تصريح العمل «غو فريلانس» التي تمكن أصحاب المواهب المستقلين من العمل في قطاع التكنولوجيا، وتسهم في تطوير وتحسين مزايا دبي باعتبارها حاضنة مزدهرة لمواهب المبدعين والمبتكرين على المستوى العالمي.

وأكدت «دبي للإنترنت» أنه تم تقديم الباقة بسعر تنافسي مع إجراءات توثيق بسيطة تتيح لحاملي التصريح فرصة الوصول إلى مختلف الخدمات والتسهيلات التي تقدمها، والمجال مفتوح للتقدم بطلبات الترخيص أمام الخبراء في نطاقات شبكة الإنترنت والأجهزة المحمولة وتطوير وهندسة التطبيقات وشبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلوم البيانات والتحليلات وخدمة العملاء، بالإضافة إلى الجهات المعنية بتقديم الدعم الفني والخدمات التابعة.

كما ستتوافر لأصحاب المواهب المستقلين مرونة في اختيار الشركة التي يتعاونون معها والمشروعات التي يعملون عليها وجدولة برامج أعمالهم الخاصة.

وقال مدير عام مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد، عمار المالك، إنه «مع التسارع الهائل الذي تشهده ساحة التكنولوجيا في دبي، لا شك في أن استقلالية العمل تنمي وتشجع على الإبداع والابتكار»، مشيراً الى أنه ينبغي على الشركات مواكبة سرعة التطورات التكنولوجية وتطبيقاتها حفاظاً على مكانتها وقدرتها على المنافسة وتحقيق الأرباح، كما تحتاج إلى تحقيق أكبر قدر من المرونة في تصميم نماذج عملها ومنها احتضان أعمال المواهب المستقلة. وفي هذا الإطار تعد باقة (غو فريلانس) حلاً مثالياً يمكن للشركات أن تعتمد عليه في مواكبة الطلب المستمر على المواهب في قطاع التكنولوجيا.

وأوضح أنه إلى جانب الحفاظ على أصحاب المواهب، تتيح باقة «غو فريلانس» للشركات فرصة لاجتذاب المبدعين الشباب من مختلف أنحاء العالم، وبالتالي دمج المهارات المتنوعة والأفكار الجديدة ضمن مخزون المواهب المحلي، وسيشجع ذلك على التنافسية السليمة ويسهل إيجاد الأفكار والمفاهيم الجديدة، وهو ما يحقق قيمة مضافة لا تقتصر على الشركات وحدها بل لقطاع التكنولوجيا بأكمله والاقتصاد عموماً.

وأكد المالك، حرص مدينة دبي للإنترنت، على تطوير منتجها الجديد «غو فريلانس» بهدف دعم النمو والتطور، الذي تشهده المواهب في قطاع التكنولوجيا وتشجيع أصحاب التفكير الإبداعي والمبرمجين ومطوري التطبيقات وغيرهم على التفاعل مع منظومة عملها المزدهرة، حيث سيصبح المستقلون المسجلون شريحة أساسية في مدينة دبي للإنترنت، وسيحظون بدخول حصري إلى شبكة فعالياتها ومبادراتها.