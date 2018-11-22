«ماركة» تدعو مساهميها إلى الاطلاع على «الصفقات»

المصدر: مدحت السويفي - دبي

دعت شركة «ماركة» في بيان أرسلته إلى سوق دبي المالي، أمس، مساهميها إلى الحصول على التقرير الكامل للنتائج التي توصل إليها بيت الخبرة المستقل (Crowe LLC)، بخصوص الاستحواذات والتخارجات الخاصة بالصفقات السابقة للشركة قبل مايو 2017.

وذكرت «ماركة» أن التقرير متوافر للاطلاع في مقر الشركة، حيث يمكن للمساهمين الوقوف على تفاصيل تلك الصفقات من خلال حصولهم على نسخة من التقرير.

يشار إلى أنه من المقرر أن تعقد الشركة جمعيتها العمومية اليوم، بعد تأجيلها عن موعدها الذي كان مقرراً في الرابع من نوفمبر الجاري، وذلك لتأخر تسليم بيت الخبرة تقريره حول الصفقات السابقة الخاصة بالشركة.