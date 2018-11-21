اقتصادية دبي تستعرض خدماتها في مؤتمر «الطلاقة في اللغات والحاسوب»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

شارك قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أخيراً، في مؤتمر «الطلاقة في اللغات والحاسوب»، الذي نظمته مجموعة طلال أبوغزالة في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة الدكتور طلال أبوغزالة، وبمشاركة ما يزيد على 100 مدير من مديري المكاتب الجديدة حول العالم، التي تم افتتاحها للمجموعة خلال العام الجاري.

واستضاف المؤتمر خبير علاقات المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، جاسم عبدالرحمن العوضي، الذي استعرض العلاقة التي تربط مجموعة طلال أبوغزالة مع اقتصادية دبي من خلال الاتفاقية الموقعة بينهما، للتعاون في تقديم خدمات متعددة للمؤسسات الحكومية والخاصة.

كما استعرض العوضي النجاح الذي يحققه القطاع من توفير خدمات ذات جودة وكفاءة عالية، وتطرق إلى «نادي دبي للأعمال»، الحاصل على تصنيف من فئة «ست نجوم»، وفقاً لمعايير تصنيف نظام النجوم العالمي. وأوضح أن النادي يقدم، حالياً، 33 خدمة متميزة لمجتمعات الأعمال في دبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويوفر مكاناً شاملاً للمساعدة في استكمال المعاملات الحكومية والخدمات غير الحكومية، وتسهيل الوصول إليها في مكان واحد، وبالتالي توفير تجربة خدمة عالمية المستوى لجميع زواره.

بدورهم، قدم مديرو الشركات، خلال أعمال المؤتمر، شرحاً عن الخدمات الرئيسة التي تقدمها مجموعة طلال أبوغزالة في دول العالم، والتي تشمل مؤهلات كامبردج للغة الإنجليزية، وشهادة الطلاقة في اللغة العربية، وخدمة الأرشفة الإلكترونية، ودبلوم طلال أبوغزالة الدولي في مهارات تقنية المعلومات والتدريب رقمياً، وخدمات المصادر الخارجية، وشهادة المعايير العالمية ISO، والأبحاث والمعلومات السوقية، والتعليم عبر الإنترنت، وتسجيل الشركات، والعطاءات، واللغة الصينية، والتوظيف والموارد البشرية، وخدمات الربط لشبكات البحث والتعليم، وخدمات ضمان الجودة في التعليم.