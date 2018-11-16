861 مليون درهم أرباح «دناتا» بزيادة 31%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت شركة «دناتا» نمواً قوياً في عملياتها العالمية، التي تمتد حالياً إلى أكثر من 35 دولة، حيث أسهمت خلال الأشهر الستة الأولى من 2018 - 2019، بأكثر من 68% من إجمالي إيراداتها التي بلغت بما في ذلك الدخل من عمليات أخرى، سبعة مليارات درهم بنمو نسبته 11%، مقارنة بعائدات الفترة ذاتها من السنة الفائتة، فيما ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 31% إلى 861 مليون درهم.

وحافظت «دناتا لخدمات المطار» على مكانتها كأكبر مساهم في إيرادات «دناتا»، حيث بلغت هذه المساهمة 3.6 مليارات درهم بنمو 6%، مقارنة بإيرادات الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الماضية.

وبلغ إجمالي أعداد الطائرات التي قدمت «دناتا» خدمات مناولة لها في جميع مواقع عملها 350 ألفاً و52 طائرة بنمو نسبته 6%، فيما سجلت الشحنات التي تمت مناولتها 1.5 مليون طن بنمو نسبته 2% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وبلغت مساهمة عمليات «دناتا لخدمات السفر» في الإيرادات 1.7 مليار درهم بنمو نسبته 9% عن الفترة المناظرة من السنة الماضية، بينما سجلت المبيعات الإجمالية لقسم السفر نمواً بنسبة 6% إلى 5.9 مليارات درهم. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بنتائج قوية من عمليات قسم السفر بدولة الإمارات، ومساهمات الإيرادات من شركة «ديستينيشن آسيا» التي استحوذت عليها «دناتا» في سبتمبر 2017، والأعمال الجيدة في المملكة المتحدة التي تعززت أيضاً بقوة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي.

وبلغت مساهمة عمليات «دناتا لتموين الطائرات» 1.1 مليار درهم في الإيرادات الإجمالية بنمو 4%، في حين بلغ عدد الوجبات التي وفرتها خلال الأشهر الستة الأولى 31 مليون وجبة، بنمو نسبته 2%، مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية.