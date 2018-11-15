«دريك آند سكل» تعيّن مستشارين دوليين خارجيين لإعادة الهيكلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دريك آند سكل إنترناشيونال»، عن تعيين مستشارين دوليين خارجيين لإعادة الهيكلة، للعمل على وضع خطة تشغيلية ومالية متكاملة، بالتعاون مع لجنة إعادة الهيكلة التي تم تشكيلها أخيراً، وذلك بهدف إعادة الاستقرار إلى عمليات الشركة.

وكلفت لجنة إعادة الهيكلة رسمياً، مستشارين للعمل على وضع خطة جديدة لإعادة الهيكلة المالية، بهدف وضع الشركة مجدداً على مسار الانتعاش والنمو. وقامت الشركة باختيار شركة «تروسبريدج الاستشارية دي آي إف سي المحدودة» كمستشارين ماليين لإعادة الهيكلة، و«الين آند أوفري إل إل بي» كمستشارين قانونيين، في حين عينت «التميمي ومشاركوه» كمستشارين تنظيميين، و«ديلويت» لتقديم الاستشارات لها حول وضع خطة أعمال شاملة وجديدة.

إلى ذلك، أعلنت «دريك آند سكل إنترناشيونال» عن صافي خسائر بقيمة 498 مليون درهم عن نتائجها المالية للربع الثالث 2018، مرتبطة بمحفظة المشروعات القديمة. وأكدت الشركة في بيان أمس، أن الخسائر التشغيلية تبينت في مراحل التسليم النهائي للمشروعات القديمة، ضمن إطار البرنامج الجاري لإعادة الهيكلة، الذي يتضمن مراجعة لجميع المشروعات خصوصاً محفظة المشروعات القديمة.