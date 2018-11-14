كاشف بحري آلي من «توتال» للتنقيب عن النفط

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

عرضت شركة «توتال» الفرنسية، للمرة الأولى في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2018)، كاشفاً بحرياً آلياً، لاكتشاف المناطق التي يوجد فيها النفط، إذ يتم إنزال الكاشف إلى قاع المناطق البحرية، ليقوم باستشعار الزيوت الموجودة، ومن ثم إرسال إشارات وقراءات عبر الأقمار الاصطناعية إلى المهندسين في المكاتب.

ويمكن للمستكشف الآلي، الوجود تحت المياه لمدة ثلاثة أسابيع، يعمل خلالها في الاستكشاف وإرسال معلومات بمساعدة بطارية تكفي تلك المدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» في دولة الإمارات، حاتم نسيبة، لـ«الإمارات اليوم»، إن «توتال» عرضت مشروعات على «أدنوك» للمشاركة في الاستراتيجية الطموحة التي أعلنتها، مؤكداً أن معرض «أديبك» أصبح من أهم معارض النفط والغاز في العالم.