«أدنوك»: زيادة التوظيف خلال السنوات الـ5 المقبلة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أنه مع استراتيجيتها التوسعية، هناك نمو دائم في التوظيف وفقاً للمراجعة التي تتم سنوياً، مشيرة إلى زيادة التوظيف خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبين مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في «أدنوك»، غنام المزروعي، أن نسبة التوطين في «أدنوك» ومجموعة شركاتها تصل حالياً إلى 53%، لافتاً إلى أن العنصر النسائي يشكل 11% من القوى العاملة في الشركة.

وتفصيلاً، قال مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، غنام المزروعي، إن «(أدنوك) ومجموعة شركاتها تعد كبرى الجهات التي توظف الكفاءات في الإمارات، حيث تتولى الشركة مسؤولية رعاية الموظفين وتدريبهم وتأهيلهم منذ التعيين حتى لما بعد التقاعد من خلال برامج متعددة، مثل برنامج القيادات الشابة».

وأضاف المزروعي، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2018»، أن «استراتيجية (أدنوك) التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للبترول بقيمة 486 مليار درهم، تمثل تحدياً كبيراً يحتاج إلى استقطاب قوة عاملة ماهرة من دولة الإمارات وخارجها»، لافتاً إلى أن «(أدنوك) ومجموعة شركاتها تفخر بوجود أكثر من 100 جنسية من الكفاءات والمهارات».

وأشار إلى أن «(أدنوك) منذ بداية تأسيسها ركزت على الاستثمار في الكادر البشري، وأوجدت برنامجاً للبعثات الذي يوفر المهارات التي تحتاجها المجموعة الحالية والمستقبلية، إضافة إلى استقطاب المهارات العالمية من خلال التعاون مع الشركاء العالميين».

وبين المزروعي أنه «مع استراتيجية (أدنوك) التوسعية نجد دائماً نمواً في التوظيف وفقاً للمراجعة التي تتم سنوياً، حيث إن هناك دوماً مساراً صاعداً للتوظيف في المجموعة»، متوقعاً زيادة التوظيف خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب حاجة المجموعة.

وأشار إلى أن «نسبة التوطين في (أدنوك) ومجموعة شركاتها تصل حالياً إلى 53%، فيما جارٍ التخطيط لرفع النسبة خلال السنوات المقبلة».

وأوضح أن «العنصر النسائي يشكل 11% من القوى العاملة في (أدنوك) ومجموعة شركاتها، في حين أن 13% من الوظائف القيادية تشغلها نساء، منهن اثنتان من الرؤساء التنفيذيين».

وذكر المزروعي، أن «(أدنوك) أنشأت برنامجاً للمتقاعدين باسم (رواد أدنوك) يضم الموظفين أصحاب العطاء في المجموعة للاستفادة من خبراتهم في بعض المشروعات والتواصل معهم وإشراكهم في المحافل الدولية»، لافتاً إلى أن «عدد المسجلين في البرنامج يبلغ 865 متقاعداً حالياً».

13 %

من الوظائف القيادية في «أدنوك» تشغلها نساء.