«أدنوك» و«أرامكو» تبرمان اتفاقية تعاون في الغاز الطبيعي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، اتفاقية إطارية مع شركة «أرامكو» السعودية، تهدف إلى استكشاف فرص التعاون المحتملة في مجال أعمال الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المُسال.

وبحسب الاتفاقية، ستتعاون الشركتان في إجراء تقييم مشترك لفرص الاستثمار في جميع جوانب ومراحل أعمال الغاز الطبيعي المسال، بهدف تعزيز القيمة، وزيادة العائدات للطرفين. كما تنص الاتفاقية على التعاون في إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، وتبادل المعرفة والخبرات في أسواق الغاز الطبيعي المسال.

وقال وزير الدولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى توسعة مجالات التعاون بين الشركتين، والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي والاجتماعي بعيد المدى.

وأضاف: «تتماشى هذه الاتفاقية مع نهج (أدنوك)، بالتعاون مع شركاء يفكرون بطريقة مبتكرة تستشرف المستقبل، ويمتلكون القدرة على المساهمة في تعزيز وصول المنتجات إلى مراكز النمو الجديدة للطلب العالمي. كما ستسهم الاتفاقية في زيادة العائد الاقتصادي من نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال من خلال الاستفادة من مجالات التكامل للخبرات التقنية والتشغيلية».

من جهته، قال رئيس شركة «أرامكو» السعودية، المهندس أمين حسن الناصر، إن الاتفاقية تركز على فرص الاستثمار الجذابة في مجال سلسلة القيمة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال، وتمثل إطاراً تعاونياً بين عملاقين من عمالقة صناعة النفط والغاز في العالم.