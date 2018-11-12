خبراء: تطوير نماذج تعاون فعالة لدعم مستقبل الابتكار

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

دعا مستشرفون وخبراء دوليون إلى تطوير نماذج فعالة للتعاون بين الحكومات والشركات ورواد الأعمال والمؤسسات الأكاديمية، لدعم مستقبل الابتكار العالمي، وإيجاد سوق تنافسي يدعم الممارسات الريادية، ويواجه العوامل المؤثرة في النمو العالمي.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس مستقبل بيئة الابتكار ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية، أمس، حيث استعرض المجلس العوامل المؤثرة في دفع عجلة الابتكار العالمي، وضمان مشاركة المبتكرين في مواجهة التحديات المستقبلية، وسبل توظيف الابتكار في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة.

وأكد المجلس أهمية تعزيز الابتكار الحكومي والاجتماعي، وتوسيع نطاقه، وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّيه والمشاركة في عملية التنمية.