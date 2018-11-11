700 مسؤول وخبير يستشرفون من دبي مستقبل القطاعات الأكثر تأثيراً في الإنسان

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم في دبي، أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لـ«مجالس المستقبل العالمية»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتستشرف ضمن 38 مجلساً، مستقبل القطاعات الحيوية الأكثر تأثيراً في حياة الإنسان.

- مجالس المستقبل العالمية تشهد إطلاق عدد من المبادرات المستقبلية المهمة في مختلف مجالات العمل الحكومي. 8000 مستشرف وعالم ومسؤول استضافتهم الإمارات على مدى 10 سنوات.

ويشارك في هذه الاجتماعات التي تعقد على مدى يومين، أكثر من 700 مستشرف وخبير ومسؤول من 70 دولة، وتشهد إطلاق عدد من المبادرات المستقبلية المهمة في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتفعيل عدد من المبادرات التي تم الإعلان عنها في الدورة الماضية، ما يجسد رؤى قيادة دولة الإمارات وتوجهاتها في تعزيز الشراكة العالمية، لبناء صيغة تكاملية هدفها خدمة البشرية، وتحويل التحديات إلى فرص للازدهار والتطور.

شراكة فاعلة

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، محمد عبدالله القرقاوي، أن الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية، تحتفي بأكثر من عقد من الشراكة الفاعلة والمثمرة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، شهدت خلالها انعقاد المجالس بصيغتها السابقة ممثلة في «مجالس الأجندة العالمية» بين عامي 2008 و2015، ومن ثم التحول إلى صيغة «مجالس المستقبل العالمية» منذ دورة عام 2016.

وقال القرقاوي إن «هذه الشراكة تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة تشجيع حوار العقول، وتعزيز التعاون البنّاء، والمساهمة الفاعلة في الجهود العالمية لإحداث التغيير الإيجابي في مستقبل الشعوب، ما يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم الشراكات والجهود العالمية، لتطوير الحلول وبناء الإمكانات الكفيلة باستباق المتغيرات، وتمكين المجتمعات من المشاركة في مسيرة التطور الإنساني».

وأشار القرقاوي إلى أن دولة الإمارات استضافت خلال هذه الرحلة، أكثر من 8000 مستشرف وعالم ومسؤول ورائد أعمال على مدى 10 سنوات، وشهدت عقد مئات المجالس المتخصصة التي استشرفت مستقبل القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً بالإنسان، لتشكل إضافة نوعية لمسيرة العالم الهادفة إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية.