تجنب «فيروسات الفدية»

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تعد فيروسات برامج الفدية برامج ضارة بالكمبيوتر، تعمل على تقييد الوصول، أو حتى منعك من استخدام الكمبيوتر، أو تشفير ملفاتك. وتحاول هذه البرامج بعد ذلك إجبارك على دفع المال (الفدية)، لاستعادة الوصول إليها، وذلك وفقاً لشركة «مايكروسوفت».

وأوضحت «مايكروسوفت» أن بعض طرق إصابة الجهاز بفيروسات برامج الفدية، تكون عن طريق زيارة مواقع «ويب» غير آمنة أو مشبوهة أو زائفة، أو فتح رسائل البريد الإلكتروني ومرفقات البريد الإلكتروني التي لا تتوقعها، أو من أشخاص لا تعرفهم، أو فتح الارتباطات الضارة أو التالفة الواردة في رسائل البريد الإلكتروني على وسائل التواصل، أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك برامج محادثات المراسلة الفورية.

وأضافت أنه يمكن أن تستهدف «فيروسات الفدية» أي كمبيوتر، سواء كان جهاز كمبيوتر منزلياً، أو جهاز كمبيوتر شخصياً في شركة أو شبكة مؤسسة، أو خوادم مستخدمة في مؤسسات حكومية.