المصدر: إعداد: أزاد عيشو

طرح بنك الإمارات دبي الوطني بطاقة المدفوعات التفاعلية، التي تعمل بالبطارية، وتتيح للمتعاملين الوصول إلى كل بطاقاتهم الصادرة عن البنك، سواء الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر أو المسبقة الدفع أو حتى البطاقات المتعددة العملات في بطاقة بلاستيكية واحدة، ما يوفر لهم سهولة في الاستخدام.

ويمكن للمتعاملين، وفقاً للبنك، التقدم بطلب الحصول على بطاقة جديدة، ليقوم البنك بتحويل معلومات بطاقاتهم الحالية إلى بطاقتهم البلاستيكية الجديدة رقمياً وعن بعد، ليتم تفعيلها على الفور، حيث تتيح هذه البطاقة لمستخدميها إدارة بطاقاتهم الحالية بمستويات غير مسبوقة على مستوى الدولة، من حيث المرونة والخيارات والأمان.

ومن بعض المزايا، التي ستقدمها بطاقة المدفوعات التفاعلية، سهولة الوصول بنقرة واحدة لجميع بطاقات المدفوعات عبر بطاقة بلاستيكية واحدة، وإمكانية استبدال البطاقة وتفعيلها مباشرة، علاوة على بروتوكولات محسنة، لمزيد من الأمان والموثوقية، والاستفادة بسهولة من عروض تجار التجزئة.