«تنمية الاستثمار» تروِّج لدبي في «قمة الويب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مشاركة «برنامج # فريق مزايا دبي» في «قمة الويب» للشركات الناشئة بالبرتغال، بهدف استقطاب أفضل الشركات العالمية والناشئة، الراغبة في إيجاد ونشر المعرفة والتكنولوجيا، للعمل والنمو في إمارة دبي.

وأفادت المؤسسة، في بيان أمس، بأن القمة التي تختتم أعمالها في لشبونة اليوم، تعدّ أكبر تجمع عالمي للتكنولوجيا، والتي يحضرها سنوياً أكثر من 70 ألف مشارك، ومن 2500 من الشركات العالمية والناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال.

وتضمنت فعاليات القمة معرضاً، وأكثر من 24 مؤتمراً متخصصاً، إلى جانب العديد من الفعاليات المتخصصة في مجال تطوير بيئة أعمال الشركات الناشئة، وتعزيز إسهامها في النمو الاقتصادي المستدام. وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، «أهمية مبادرة (# فريق مزايا دبي)، التي تضم فريق عمل متكاملاً من الجهات الحكومية والمناطق الحرة، في تعزيز إسهام الاستثمار الأجنبي المباشر في بناء اقتصاد المستقبل، القائم على المعرفة والاستدامة والتنافسية»، مشيراً إلى أن «الشراكة مع (قمة الويب) تعزز مكانة دولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي خصوصاً، على خارطة اقتصاد ريادة الأعمال عالمياً».

وأوضح القرقاوي أن «الشراكة مع (قمة الويب) تأتي في إطار برنامج جذب استثمارات الشركات الناشئة، وبرامج التحفيز الاقتصادي لاقتصادية دبي، وتعمل على تعزيز التواصل مع مجتمع ريادة الأعمال العالمي، وكبار المسؤولين في الشركات الكبرى، والمؤثرين من القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية، للتعرف إلى أحدث الاتجاهات والنماذج الناجحة في مجال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والبحوث والتطوير ونماذج الأعمال الجديدة، وبحث فرص التعاون والشراكة، لتعزيز بيئة الأعمال في إمارة دبي».