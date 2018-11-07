«أكسفورد للأعمال»: تفاؤل بأداء الاقتصاد الإماراتي في 2019

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أكدت مجموعة «أكسفورد للأعمال»، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، أن هناك نظرة متفائلة حيال الاقتصاد الإماراتي، خلال العام المقبل، مستندة في ذلك إلى أسباب عدة، منها ارتفاع متوسط سعر النفط، واستمرار الأداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية.

وأفادت المجموعة، في تصريحات خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي أمس، لإعلان نتائج استطلاعها السنوي حول الأعمال والذي شمل 900 من الرؤساء التنفيذيين لشركات خاصة في منطقة الخليج، بأن 70% من المشاركين توقعوا أن تكون ظروف الأعمال المحلية ما بين إيجابية، أو إيجابية جداً، في العام المقبل.

وقال رئيس التحرير في مجموعة «أكسفورد للأعمال»، لمنطقة الشرق الأوسط، أوليفر كورنوك، إن «الغالبية العظمى ممن شاركوا في استطلاعها السنوي حول الأعمال، أبدوا نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد الإماراتي خصوصاً، والخليجي عموماً، خلال الأشهر الـ12 المقبلة».

وأرجع كورنوك، خلال مؤتمر صحافي في دبي أمس، نظمته المجموعة لإعلان نتائج الاستطلاع، أن ذلك يرجع لأسباب عدة، أبرزها ارتفاع أسعار النفط واستقرارها، مشيراً إلى أن تحسن المستويات السعرية العالمية أسهم في ارتقاء الإمارات ودول الخليج الأخرى في التقارير الاقتصادية الدولية.

وأضاف أن «استمرار الأداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية، في ما يتعلق بالاقتصاد الإماراتي، أسهم في استمرار تفوق الدولة».

وكانت «أكسفورد للأعمال» طرحت أسئلة مختلفة ومباشرة على 900 رئيس تنفيذي، لشركات خاصة من مختلف القطاعات في منطقة الخليج، بهدف التعرف إلى نظرتهم لقطاع الأعمال.

ووفقاً للنتائج التي توصلت إليها المجموعة، قال 70% من التنفيذيين إن توقعاتهم لظروف الأعمال في المنطقة، خلال العام المقبل، كانت إما إيجابية، أو إيجابية جداً، في حين كانت توقعات 16% منهم فقط سلبية أو سلبية جداً.