استعراض أفضل الممارسات في مجال حماية المستهلكين للمناطق الحرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضافت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ورشة عمل بحضور ستة ممثلين من مختلف سلطات المناطق الحرة في إمارة دبي، لعرض أفضل الممارسات المتبعة لديها في مجال حماية وحفظ حقوق المستهلكين، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات والجهود المبذولة، بهدف تعميمها على مختلف المناطق الحرة في الإمارة.

وأوضحت اقتصادية دبي أن ممثلي المناطق الحرة، الذين حضروا الورشة، هم: سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي، مؤسسة مدينة دبي للطيران (المنطقة الحرة - دبي ورلد سنترال)، المنطقة الحرة لجبل علي، سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، ومؤسسة ميدان.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن «تنظيم ورش العمل بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بِإمارة دبي، يأتي ضمن الخطط الهادفة إلى تعميم تجربة القطاع في مجال حماية المستهلكين، والتي نركز فيها على نشر المعرفة وتعميم أفضل الممارسات المتبعة لدينا، في مختلف سلطات المناطق الحرة بدبي».

وأضاف أن «هذه الورش تضمن تعزيز جاذبية الشراء ومزاولة الأعمال في دبي، وبالتالي جعل الإمارة المدينة الرائدة في استقطاب الأعمال التجارية».

وأوضح الزعابي أنه «تم استعرض حزمة من أبرز المبادرات التي دشنت في الآونة الأخيرة، وكذلك التعرف إلى دور القطاع في اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي في آليات عمله، ومن أهمها تطبيق حماية المستهلك الذي يعد الأول من نوعه، من حيث اعتماد الذكاء الاصطناعي في حماية وتمكين المستهلك بإمارة دبي».