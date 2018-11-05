«غرفة أبوظبي» تعلن عن جائزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارة

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن جائزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في أبوظبي، لتعزيز دور القطاع الخاص في الإمارة.

وقال المدير العام للغرفة، محمد هلال المهيري، في مؤتمر صحافي عقد بمقر الغرفة، أمس، إن قطاع المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، ويصنف عالمياً كأحد أهم آليات دعم الهيكل الإنتاجي.

وأوضح المهيري أن الجائزة ستركز الاهتمام على المنشآت التجارية والاستثمارية القائمة والمسجلة في الإمارة، التي تهتم بمجالات اقتصادية في العلوم والتكنولوجيا، والفضاء، والطاقة، والصحة، والتعليم، والنقل، في حين تتكون من ثلاث فئات، هي: الماسية، والذهبية، والفضية.

وذكر أن الغرفة أعدت للجائزة برنامجاً متكاملاً لتمكين أصحاب المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، من الإعداد والتخطيط السليمين لأعمالهم، وذلك من خلال تبني نموذج عمل مجرب عالمياً من قبل مؤسسات مشهود لها بالتميز والنجاح.

وقال إن «غرفة أبوظبي» ستطرح هذا البرنامج العملي من خلال دورات وورش عمل تطبيقية، لتمكين المشاركين من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت من تحقيق التميز والإبداع والابتكار في مشروعاتهم، والاستفادة من الخبرات، وتبادل المعلومات من خلال المنصة العالمية للابتكار، التي تخدم أصحاب المنشآت بالتدريب وتقديم الاستشارات، فضلاً عن منصة «الشبكة الكونية للمقارنات المعيارية»، التي تملك قاعدة بيانات عالمية لجميع المنشآت.

وستجري الجائزة التقييمات العالمية المعتمدة، وتقديم تقارير التقييم، للاستفادة منها في تحسين مختلف جوانب نموذج الأعمال، ومن ثم تقدير المشروعات المتميزة.