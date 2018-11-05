3.1 % التضخم السنوي في الدولة خلال سبتمبر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن معدل التضخم في أسعار المستهلك بالدولة، بلغ خلال سبتمبر الماضي 3.1% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017، حيث ارتفع الرقم القياسي خلال سبتمبر 2018 إلى 110.9 نقاط، مقابل 107.6 نقاط في سبتمبر 2017.

وأوضح تقرير للهيئة، يغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن الارتفاع جاء نتيجة لزيادة أسعار التبغ بنسبة 86.8% بعد تطبيق الضريبتين الانتقائية والقيمة المضافة، وارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 21.8%، وخدمات النقل بنسبة 13%، والترويح والثقافة بنسبة 12.4%.

وأضاف أن أسعار الفنادق والمطاعم ارتفعت بنسبة 7.8%، والتعليم بنسبة 4.3%، فيما ارتفعت التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 6.08%، والاتصالات بنسبة 3.7%، كما ارتفعت الأغذية والمشروبات بنسبة 3.2%، بينما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.4%، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للتقرير تراجعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4.4%، فضلاً عن تراجع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 0.12%.