7 نصائح أساسية عند بدء الأعمال التجارية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قال مدير أول مركز إتقان التابع لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، جاسم عقيل، إن هناك سبع نصائح أساسية عند بدء العمل التجاري في دبي، مشيراً إلى أنه لا توجد صيغة مثالية لبدء مشروع تجاري، لكن أفضل نصيحة تجارية هي ضرورة التفكير بطريقة جديدة، واتخاذ قرارات بشكل أكثر ذكاءً وفي وقت مبكر. وأضاف أنه عند بدء نشاط تجاري، فإنه يجب على صاحب المشروع أن يفكر فيه كقيادة سيارة، أي يجعل عقله يتحكم في عجلة القيادة، لافتاً إلى أنه بهذه الطريقة يمكن أن يصل المستثمر إلى طريق النجاح. وحدد عقيل النصائح الأساسية عند بدء الأعمال التجارية كما يلي:

1 لا تجعل للقلق عنواناً: هناك عدد من الأفراد يحلمون بأن يصبحوا رجال أعمال، لكنهم لا يفعلون ذلك، حيث يضعون مخاوف وأعذاراً للفشل، من المال إلى الوقت إلى المسؤوليات.

2 استيعاب كل شيء: استمع إلى ما يقوله الآخرون من الأصدقاء والعائلة والخبراء، حتى نفسك. وابدأ بكتابة الملاحظات، ووضع الأفكار المفصلة حول فكرة المشروع.

3 لا تتجاهل قوة النصائح التي يقدمها الخبراء وأصحاب الأنشطة التجارية لأنهم يعرفون أحوال السوق.

4 فكر في الحلول، لأن من السهل الحصول على قاعدة عملاء عند بدء عملك التجاري، لكن يجب أن يقدم عملك التجاري حلاً وخدمات في السوق.

5 اجعل الفكرة بسيطة، بحيث ينتهي الأمر بمنح منتج نهائي بسيط التكاليف عند شرائه.

6 حاول التركيز على نطاق ضيق، وتعلم كيف تختار فكرة عملك أو إنشاء خدمة بسيطة وجيدة، بحيث تفي بالوعود للعملاء وتتجاوز التوقعات.

7 احسب كل التكاليف الضرورية عند بدء التشغيل، إذ إن هناك تكاليف يجب مراعاتها، تشمل الموقع، والإيجار، واللوازم، والتسويق، وغير ذلك. ولا تنسَ ميزانيتك الشخصية كجزء من المشروع.