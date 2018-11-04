جمارك دبي تنجز 203.6 آلاف معاملة ذكية خلال «أسبوع لا مراكز خدمة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت إحصاءات جمارك دبي بأن الدائرة أنجزت 203 آلاف و650 معاملة، عبر قنواتها وخدماتها الذكية، خلال مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونظمتها دائرة المالية في دبي، خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الماضي. وتوفر جمارك دبي 48 خدمة رئيسة عبر تطبيقاتها الذكية.

وقال مدير الإدارة المالية في جمارك دبي، محمد إبراهيم الهاشمي: «تقود جمارك دبي عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي، حيث تعد أول دائرة تحول خدماتها إلى إلكترونية عام 2009، وأول دائرة تتحول إلى دائرة ذكية عام 2013». ولفت إلى أن الدائرة خصصت موظفين في مكاتب الاستقبال لإرشاد وتوعية رواد مراكز الخدمة، حول كيفية الحصول عليها ذاتياً عبر هواتفهم الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني.

وتابع أن نحو 90%، من إجمالي عدد المعاملات الجمركية في جمارك دبي، تتم عبر القنوات الذكية، متوقعاً أن تصل نسبة المعاملات التي ستتم عبر التطبيقات الذكية للدائرة إلى نسبة 100%، قبل عام 2020.