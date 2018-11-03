ما هي وظيفة الأضواء الخارجية على الطائرات؟

المصدر: أزاد عيشو - دبي

تنقسم الأضواء الخارجية للطائرات إلى فئتين، الأولى تُستخدم لمساعدة الطيارين على الرؤية، وأخرى تجعل الطائرات مرئية للآخرين، ويتم تجهيز الطائرات التجارية بمجموعة متنوعة من الأضواء تستخدم لأغراض الملاحة والسلامة، وتحسين الرؤية أثناء الرحلة أو على أرض المطار، وعلى غرار المصابيح العادية، يتم تشغيل أضواء قوية أمامية بالنسبة للطائرات خلال الظلام وظروف الطقس السيئة لمساعدة طاقم الطائرة على الرؤية أمامهم، ويتم استخدام هذه المصابيح فائقة السطوع أثناء تحريك الطائرات في أرض المطار وخلال الإقلاع والهبوط.

ووفقاً لشركة "إيرباص" يتم أيضاً استخدام مصابيح أخرى للكشف عن الجليد على المحركات والأجنحة، وهذه الأضواء هي أيضا فعالة لتجنب الاصطدام، أما الأضواء التي تساعد على جعل طائرة مرئية للآخرين فتعود أصولها إلى السفن البحرية قديماً، فالضوء الأحمر على الجانب الأيسر والأخضر على الجانب الأيمن إلى جانب أضواء وامضة بيضاء وحمراء في الأجنحة، وبدن الطائرة، فكلها تساعد على تحديد موقع الطائرة واتجاهها.

وتوجد أيضاً مصابيح بيضاء ساطعة على أنظمة الهبوط في معظم الطائرات، يتم تشغيل هذا الضوء عادة عندما تكون الطائرة في وضع الحركة على الأرض، وبعد توقف الطائرة، وإيقاف تشغيل عملية المحركات، يتم إطفاء المصابيح المضادة للتصادم، وهي إشارة إلى الموظفين الأرضيين بأنه يمكنهم الاقتراب بأمان من الطائرة في هذه المرحلة.

وتراعي النماذج الحديثة للمصابيح وأنظمة الإنارة الخارجية التي تصنعها شركات متخصصة قوة السحب خلال الطيران، ويتم التحكم بها من قبل الطيارين بسهولة، وللطائرات أيضا أنظمة للإضاءة على شعار الناقلة الجوية وعلامتها التجارية، ويتم توفير أضواء في بعض الطائرات في المقام الأول لمساعدة الفنيين على الأرض في إجراء عمليات تفتيش ما قبل الطيران ليلاً، وهناك ما مجموعه 23 ضوءاً خارجياً على الطائرات من طراز إيرباص A320 ذات الممر الواحد، و41 ضوءاً على الطائرة عريضة البدن من طراز A350 XWB.

وتساعد أنظمة الإضاءة أيضاً الطيارين في رؤية الطائرات الأخرى التي تحلق في المجال الجوي للمدن والمطارات المزدحمة ريثما تحصل على أذن بالهبوط، أما أضواء الملاحة البيضاء في الجزء الخلفي فهي تساعد على تحديد اتجاه الطائرة يميناً ويسارا أو الابتعاد والاقتراب، وتوجد أيضاً أضواء حمراء لمنع للتصادم في أعلى الطائرة وأسفلها بحيث يمكن رؤية هذا الضوء من مختلف الزوايا، ويتم إيقافها عادة بعد تشغيل المحركات والاستعداد للإقلاع.

وخلال الارتفاع التدريجي لإقلاع الطائرات يتم تفعيل أضواء الملاحة الخاصة بالهبوط والإقلاع إلى جانب أضواء الجناح، والشعار، حتى ارتفاع 18 ألف قدم لزيادة الرؤية في المجال الجوي المزدحم، وتتكرر العملية ذاتها خلال مرحلة الهبوط التدريجي.