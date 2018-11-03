استقرار أسعار الذهب

المصدر: بنجالور ــ رويترز

حافظت أسعار الذهب، أمس، على المكاسب التي حققتها في جلسة أول من أمس.

واستقر المعدن الأصفر عند 1232.81 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن قفزت الأسعار، أول من أمس، إلى أعلى مستوى منذ 26 أكتوبر الماضي عند 1237.39 دولاراً للأوقية، مع تراجع الدولار.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة إلى 1235.1 دولاراً للأوقية، بنسبة 0.3%.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين 1.1% إلى 865.8 دولاراً للأوقية، وازداد البلاديوم بنسبة 0.6%، مسجلاً 1099.9 دولاراً للأوقية، بينما انخفضت الفضة بنسبة 0.2% إلى 14.72 دولاراً للأوقية.