«إحصاء أبوظبي»: تباين أسعار مواد البناء

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بتباين أسعار مواد البناء، خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ ارتفع متوسط أسعار مجموعة الديزل بنسبة 38.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار مجموعة الأسلاك الخاصة بالشقق بنسبة 22.2%، وأسعار الأسلاك الخاصة بالمباني بنسبة 14.4%، خلال الفترة نفسها.

وأوضح المركز، في تقرير أصدره أمس، أن أسعار الخرسانة انخفضت بنسبة 1.3%، خلال الربع الثالث من العام الجارى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت أسعار مجموعة الأنابيب بنسبة 1.6%، خلال الفترة نفسها.