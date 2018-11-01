شركة تابعة لـ «موانئ دبي» تفوز بعقد لتشييد منطقة مخازن تجارة حرة في الهند

المصدر: مومباي - الإمارات اليوم

فازت «هندوستان إنفرالوغ برايفت ليمتيد» (إتش آي بيه إل)، وهي شركة مشروع مشترك بين «موانئ دبي العالمية» (65%)، والصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية «إن آي آي إف» (35%)، بمناقصة لتشييد وتشغيل منطقة مخازن تجارة حرة «إف تي دبليو زيد»، في «هيئة ميناء جواهر لال نهرو» (جيه إن بيه تي)، التي تعتبر بوابة الحاويات الأكبر في الهند، وذلك بكلفة 78 مليون دولار أميركي، ومن المتوقع تشغيل المنشأة بحلول عام 2020.

وتُعتبر «هندوستان إنفرالوغ برايفت ليميتد» الذراع الاستثمارية التي تم إنشاؤها أخيراً، بين «موانئ دبي العالمية»، والصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية، وتهدف لاستثمار ثلاثة مليارات دولار في الموانئ والخدمات اللوجستية والقطاعات ذات الصلة، في جميع أنحاء الهند.

وبموجب امتياز طويل الأمد يمتد لـ60 عاماً، سيتم إنشاء منطقة مخازن التجارة الحرة على مساحة 18 هكتاراً، في المنطقة الاقتصادية الخاصة (إس إي زيد)، التابعة لـ«هيئة ميناء جواهر لال نهرو»، التي تعتبر البوابة الرئيسة للتجارة في الهند، حيث تقوم بمناولة نحو خمسة ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، أي ما يعادل 33% من إجمالي حركة الحاويات في البلد.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليم، في بيان أمس، أهمية الاستثمار في تطوير البنى التحتية للمرافق البحرية والتخزين في دعم نمو الاقتصاد الهندي.