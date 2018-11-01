تحذير من «رسائل أبل المزيفة»

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تتلقى مجموعة من مستخدمي أجهزة «آي فون» رسائل نصية احتيالية تظهر على أنها مرسلة من فريق دعم شركة «أبل»، وتطلب من المستخدم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به في موقع مزوّر. وتدعي هذه الرسائل المزيفة بأن حساب «أبل» الخاص بالمستخدم قد انتهت صلاحيته، وتطلب منه الدخول في الصفحة الوهمية لتسلّم كلمة السر الجديدة، حيث تهدف من ذلك إلى سرقة معلومات المتعامل لأغراض احتيالية. وبحسب الموقع الإلكتروني لـ«أبل» فإنه عادة ما يحاول المحتالون خداع المستخدمين حتى يشاركونهم معلومات شخصية أو مالية من خلال إرسال رسائل أو روابط لمواقع «ويب» ربما تبدو أنها من «أبل»، لكن غرضها الحقيقي هو سرقة معلومات الحساب. وأفاد الموقع بأنه قد تطالبك بعض رسائل التصيّد الاحتيالي الإلكترونية بالنقر على رابط لتحديث معلومات حسابك، مشدّداً على ضرورة تجنب إدخال معلومات حسابك في مواقع الـ«ويب» التي وردت روابطها في تلك الرسائل، مع عدم تنزيل وفتح المرفقات التي تتضمنها.