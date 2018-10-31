«الوطنيـة للتموين» تستحوذ على 80% من أسهم «جراكو» و«جيكو»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «الوطنية للتموين» عن استحواذها على حصة أغلبية بنحو 80% من أسهم شركتي «جراكو» و«جيكو»، عبر شراكة استراتيجية تمهد الطريق أمام تعزيز أطر التعاون المشترك، لتعزيز قدرات الشركات على توظيف الفرص المتاحة ضمن قطاع إدارة المرافق والخدمات الصناعية.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، قامت شركة «المستثمر الوطني» بدور المستشار المالي والمدير الرئيس للصفقة، التي تهدف إلى تطوير قدرات الشركات المساهمة، وتعزيز إمكانات نموها. وقال رئيس مجلس إدارة «الوطنية للتموين»، عبدالله المزروعي، على هامش مؤتمر صحافي، إن «(جيكو) ستمكن (الوطنية للتموين) من إضافة حزمة من خدمات قطاع النفط والغاز في أبوظبي، في حين أن التعاون مع (جراكو) سيرسخ مكانتنا في دبي والمناطق الشمالية».