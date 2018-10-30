«تعاونية الاتحاد»: 1.89 مليار درهم للتوسع في 14 مشروعاً خلال 3 أعوام

المصدر: أحمد الشربيني ــ دبي

تعتزم «تعاونية الاتحاد» التوسع في 14 مشروعاً جديداً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بكلفة استثمارية تبلغ نحو مليار و894 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن «التعاونية» تعتزم التوسع في عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، من أبرزها مشروع «الورقاء سيتي مول»، الذي تبلغ كلفته الكلية 257 مليون درهم، ويقام على مساحة تبلغ نحو 62 ألفاً و770 متراً مربعاً، ويتضمن خدمات متنوعة، منها «هايبرماركت». ولفت إلى أن «الورقاء سيتي مول» في مرحلة تنفيذ الهيكل الخرساني والأساسات حالياً، ومن المقرر إنجازه في مارس 2020.

وأضاف أن المشروع يعد امتداداً لسلسلة المراكز التجارية المجتمعية التي تنفذها «تعاونية الاتحاد»، وبدأتها من خلال «اتحاد مول» و«البرشاء مول».

وكشف الفلاسي أن لدى «التعاونية» خططاً استثمارية لإنشاء 14 مشروعاً جديداً بكلفة تبلغ ملياراً و894 مليون درهم.

وأضاف أن تلك المشروعات تشمل مراكز تجارية وسكنية، من أبرزها مشروع مركز تجاري في «شارع حصة» بكلفة بناء تبلغ 80 مليون درهم، ومشروع مركز تجاري سكني في «منطقة الحبية الأولى» بـ«موتور سيتي» بكلفة بناء تبلغ 120 مليون درهم، ومشروع في «منطقة البدع» بكلفة تقديريه تبلغ 45 مليون درهم، إضافة إلى مشروع المستودعات المركزية في «منطقة الطي»، بكلفة مقدارها 65 مليون درهم في مرحلة التنفيذ حالياً، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه في فبراير 2019.

وأفاد الفلاسي بأن «تعاونية الاتحاد» تتطلع حالياً للتوسع خارج إمارة دبي، عبر فرص يتم بحثها في أبوظبي والعين والفجيرة وأم القيوين، مبيناً أنه سيتم إعلان تفاصيل تلك الفرص الاستثمارية في مراحل لاحقة.

257 مليون درهم كلفة مشروع «الورقاء سيتي مول».