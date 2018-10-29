«الاقتصاد»: الأسواق المحلية خالية من «القلم السكين»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكدت وزارة الاقتصاد، أمس، أن أسواق الدولة خالية من «القلم السكين»، مشيرة إلى استمرار الرقابة والتعاون مع الجهات المعنية لمنع دخوله إلى الدولة، والتصدي لأي محاولات لإدخاله.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «النتائج الأولية لحملات التفتيش التي شملت مختلف مناطق الدولة والتواصل مع الجهات المعنية أظهرت أنه لم يتم رصد تداول أي قطعة من السلاح الأبيض المتوافر على شكل قلم يسمى (بوسكلين) في الأسواق المحلية».

وأضاف النعيمي أن «الوزارة تواصلت مع الجهات المعنية في الدولة لسحب هذا المنتج حال وجوده في السوق المحلية، ومنع دخوله إن لم يكن موجوداً، إضافة إلى مخاطبة منافذ البيع بالامتناع عن بيع هذا المنتج فوراً، فضلاً عن متابعة الوزارة وسائل التواصل الاجتماعي للتحقق من توافر هذا المنتج».

وذكر أن «عملية البحث في الأسواق عن (القلم السكين) جاءت بناء على متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع في دول مجلس التعاون والسوق العالمية، حيث انتابت أولياء الأمور في عدد من الدول مخاوف كبيرة بعد العثور على القلم مع بعض الطلاب وتوافره في عدد من منافذ بيع اللوازم المدرسية»، مشيراً إلى أن «الجهات المختصة في تلك الدول سحبت المنتج على الفور».

وجدد النعيمي مطالبته المستهلكين بالإبلاغ عن أي مكان منتج ضار يظهر في الأسواق، لافتاً إلى ارتفاع معدلات إسهام المستهلك في الرقابة على الأسواق والإبلاغ عن التجاوزات في الأسعار والمنتجات المقلدة والمغشوشة، وعدم توافر خدمات الصيانة.