بطاقات ائتمانية للسفر

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

توفر البنوك العديد من البطاقات الخاصة بالسفر، وهي بطاقات ذات حد ائتماني وبعملات متعددة تُمكن حاملها من استخدامها في المشتريات عبر أجهزة نقاط البيع والإنترنت وعمليات السحب النقدي خلال السفر إلى الخارج. وتم تزويد بطاقة المسافر بشريحة ذكية لرفع مستوى الأمان والحماية عند إجراء عمليات مالية. وتطبق الرسوم عندما تستخدم البطاقة للقيام بعملية ما من خلال الصراف الآلي، ونقاط البيع، والإنترنت، أو عبر الهاتف، وعند استخدام عملة غير محددة في البطاقة.

وتتفاوت الرسوم بين البنوك وتفرض على نقل الأموال من محفظة عملة إلى محفظة عملة أخرى على البطاقة، إلى جانب رسوم على إصدار البطاقة أو البطاقة الإضافية ورسم التعبئة، فضلاً عن رسم السحب النقدي من أجهزة الصرّاف الآلي المحلية، ورسم السحب النقدي من أجهزة الصرّاف الآلي الدولية، إضافة إلى رسوم التحويل من البطاقة وإليها.

وتمكّن بعض البنوك حمَلة البطاقات من تحميلها بما يصل إلى 15 عملة مختلفة بشكل مسبق، ثم استخدامها في الملايين من أجهزة الصراف الآلي المنتشرة حول العالم.