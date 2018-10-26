استثمار 6 مليارات ريال في القطاع الصحي السعودي خلال 5 سنوات

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم

وقّعت شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، التي تتخذ من الإمارات مقراً، مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، بهدف تطوير شبكة سعودية من مستشفيات ومرافق رعاية صحية بجودة عالية، مع توفير 3000 سرير في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وأوضح بيان، صادر أمس، أنه بموجب الشراكة سيتم استثمار ما يزيد على ستة مليارات ريال سعودي (نحو ستة مليارات درهم)، خلال السنوات الخمس المقبلة، وتوفير ما يتجاوز 10 آلاف فرصة عمل.

ووقّع المذكرة ضمن أعمال منتدى «مستقبل الاستثمار»، الذي اختتم فعالياته في الرياض، أمس، نائب رئيس مجلس إدارة «إن إم سي»، خليفة بن بطي المهيري، فيما وقعها من جانب شركة «حصانة» محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، سليمان بن عبدالرحمن القويز. وأكد المهيري أن التفاهم مع شركة حصانة سيسهم في الارتقاء بالقطاع الطبي السعودي، وتعزيز العلاقات المتينة بين المملكة ودولة الإمارات. وقال المهيري: «لقد اكتسبت مشاركتنا في فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار أهمية كبيرة، عبر الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الطبي بالمملكة، والدور الذي يمكن أن تقوم به شركة (إن إم سي) للإسهام في نهضة هذا القطاع الحيوي والمهم، عبر شبكة من المستشفيات ومرافق الرعاية الطبية، التي ستقدم أفضل خدمات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين في السعودية».

يشار إلى أن «إن إم سي» أعدت خطة استراتيجية لتشغيل وإدارة المستشفيات والمرافق الصحية، والاستحواذ على منشآت صحية في السعودية، خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق آلية وبرنامج زمني محددين.