39.4 مليار درهم إيرادات «مجموعة اتصالات» الموحدة في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت «مجموعة اتصالات»، أمس، بأن الإيرادات الموحدة للمجموعة وصلت إلى 39.4 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت المجموعة، في بيان أعلنت خلاله نتائجها المالية الموحدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، أن الأرباح الصافية الموحدة للمجموعة بلغت، بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، 6.6 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 2%.

وأوضحت أن عدد مشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات وصل إلى 12.5 مليون مشترك، خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين بلغ عدد مشتركي «مجموعة اتصالات» نحو 144 مليون مشترك، بزيادة سنوية بلغت 3%.

ووفقاً للبيان وصلت الإيرادات الموحدة لـ«مجموعة اتصالات»، في الربع الثالث من العام 2018، إلى 13.2 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ صافي الأرباح الموحدة، بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، 2.3 مليار درهم في الربع الثالث من العام الجاري، بهامش صافي ربح بلغ 17%.

إلى ذلك أشارت «مجموعة اتصالات»، في بيانها، إلى أنها حصلت، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لبرنامج إعادة شراء الشركة لأسهمها، كما أن مجلس إدارة المجموعة أوصى برفع القيود عن حقوق تصويت المساهمين الأجانب.

وأفادت بأن «اتصالات مصر» و«المصرية للاتصالات» وقّعتا مذكرة تفاهم لتقديم خدمات الصوت الثابت الافتراضي، فضلاً عن إطلاق «اتصالات مصر» أول خدمة اتصال صوتي عبر الجيل الرابع (VoLTE).

ولفتت المجموعة إلى أن «إكسبو 2020 دبي» أول مؤسسة تجارية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، تستخدم شبكات الجيل الخامس من «اتصالات».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، المهندس صالح عبدالله العبدولي، إن «(مجموعة اتصالات) تواصل أداءها القوي في الربع الثالث من العام الجاري، بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلتها سعياً إلى تمكين منظومة الخدمات الرقمية عبر أعمالها كافة»، مضيفاً: «اليوم، مع استعدادات المجموعة إلى الانتقال لعصر الجيل الخامس، فإننا على مشارف عهد جديد من انبثاق القدرات الرقمية، التي ستحدث نقلة نوعية في جميع القطاعات، وتثري عموم المجتمع على نطاق واسع».

وأكد العبدولي أن «قدرات (اتصالات) الشبكية وفرق العمل المختلفة على أتم الجاهزية والاستعداد لإدارة ومواكبة طموحات وتطلعات العملاء الحالية والمستقبلية»، لافتاً إلى «أنه في ظل ما توليه (مجموعة اتصالات) من تركيز كبير للمحافظة على زخم أعمالها، وتعظيم القيمة المضافة للعملاء والمساهمين على حد سواء، فقد واصلت ابتكار الحلول الذكية ودعم المنظومة الرقمية المتطورة لدفع عجلة النمو، وتمهيد الطريق لآفاق المستقبل الرقمي وقيادة ثورة الجيل الخامس».

وتابع أن «(اتصالات) تتقدم بثقة وثبات نحو الغد، عبر إثراء كل المجتمعات التي تخدمها، مع التركيز على مواصلة الاستثمار في الخدمات الذكية والتقنيات المستقبلية المبتكرة، علاوة على اقتناص الفرص المتاحة لتعزيز الإيرادات، والارتقاء بتجربة العملاء الشاملة».

12.5

مليوناً إجمالي مشتركي «اتصالات» في الإمارات، خلال الربع الثالث من 2018.