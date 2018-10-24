الجابر: الاستهلاك العالمي للنفط يقترب من تجاوز 100 مليون برميل يومياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن «الاستهلاك العالمي للنفط يقترب من تجاوز أكثر من 100 مليون برميل من النفط يومياً، وهذا يشير إلى نمو غير مسبوق»، مشيراً إلى أنه «بحلول عام 2040، من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي بمقدار 10 ملايين برميل إضافي يومياً، ما يدل على أن الطلب على الموارد الهيدروكربونية مستمر في الزيادة، نتيجةً للتوسعات الكبيرة التي تشهدها الأسواق، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي العالمي».

جاء ذلك خلال مشاركة الجابر في الدورة الثانية من منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار 2018»، الذي بدأ أعماله في الرياض، أمس، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص، من مختلف أنحاء العالم للإسهام في صياغة مستقبل الاستثمار والنمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف الجابر، في جلسة نقاش تحت عنوان «الطاقة والاستثمار»، إلى جانب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح، والرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية باتريك بويانيه، أنه «مع ارتفاع الطلب على البتروكيماويات بنسبة تقارب الـ60%، خلال العقدين المقبلين، سيكون مجال البتروكيماويات أحد أكبر محركات نمو الطلب على النفط بحلول عام 2050». وأشار إلى أن «عصر النفط والغاز لايزال في أوجه، حيث تشير اتجاهات السوق إلى النمو القوي الذي يشهده القطاع في جميع مجالاته وجوانبه»، موضحاً أنه إلى «جانب النمو السريع في مجال البتروكيماويات، من المتوقع أن تنمو سوق الغاز الطبيعي بنسبة 40% بحلول عام 2040، حيث يحمل هذا التوسع فرصة كبيرة لشركات الطاقة التي تسعى للتكيف مع احتياجات السوق».

وذكر الجابر أن «(أدنوك) تسعى إلى اغتنام فرص النمو الذكي، حيث عملت الشركة، خلال العامين الماضيين، على خفض النفقات التشغيلية بشكل كبير، وعززت كفاءة رأس المال واستقطبت استثمارات استراتيجية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أسواق المال بما يلبي احتياجاتها».

40 %

نمواً متوقعاً في سوق الغاز بحلول 2040.