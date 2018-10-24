اقتصادية دبي: أسواق الإمارة خالية من «القلم السكين»

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أكدت اقتصادية دبي أن أسواق الإمارة خالية من «القلم السكين»، مشيرة إلى أنها نفذت حملات منظمة وعشوائية على أسواق الإمارة الرئيسة والفرعية لم تسفر عن ضبط أي تاجر يروج أو يبيع تلك النوعية من الأقلام.

وأفادت بأن الحملات التي نفذها قسم الرقابة الميدانية التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على مدى يومين، شملت 252 محلاً لبيع القرطاسية ومكتبات في مناطق مختلفة من دبي، لافتة إلى أنه كإجراء احترازي عرض مفتشون من القطاع صور القلم على التجار، لتبيان خطورة هذا القلم، وتوجيههم لتجنب شرائه في المستقبل أو بيعه أو تداوله في الأسواق.

وتفصيلاً، قال مدير أول قسم الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، حسن بونفور، إن «مفتشين تابعين للقطاع نفذوا على مدى يومين حملات تفتيشية على أسواق الإمارة لسحب القلم المعروف بـ(القلم السكين)، في حال وجوده، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة بشكل خاص والمجتمع عموماً»، مشيراً إلى أن «الحملة شملت أكثر من 252 محلاً تجارياً لبيع القرطاسية، إضافة إلى مكتبات تبيع الأدوات المدرسية بالتجزئة أو الجملة في مناطق مختلفة من دبي، ولم يتم العثور على أي قلم من تلك النوعية».

وأضاف بونفور لـ«الإمارات اليوم»: «أسواق دبي خالية من هذا القلم الخطر، حيث لم تسفر حملات التفتيش، سواء المنظمة أو العشوائية، على الأسواق عن ضبط أي تاجر أو محل يروج أو يبيع (القلم السكين)»، لافتاً إلى أنه «كإجراء احترازي تم عرض صور القلم على التجار والمسؤولين في المحال التجارية، لتوضيح خطورة هذا القلم، وتوجيههم لتجنب شرائه في المستقبل أو بيعه أو تداوله في الأسواق».

وذكر بونفور أن «اقتصادية دبي تحرص على سلامة المستهلكين، وتدعوهم ــ في حال كانت لديهم ملاحظات حول هذا الموضوع أو للإبلاغ عن أي مواد ممنوعة ــ إلى الاتصال على رقم حماية المستهلك 600545555 أو تقديم الشكوى عبر تطبيق (مستهلك دبي) المتوافر، أو التواصل مع قسم الشكاوى عبر منصاتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي»، لافتاً إلى أن «تواصل المستهلكين بالإبلاغ عن مثل هذه الظواهر يسهّل عمل السلطات المعنية، ويسرع في تطبيق الإجراءات الرقابية المطلوبة لحماية أفراد المجتمع، وتنقية الأسواق من السلع التي يمكن أن يمثل تداولها ضرراً على المستهلكين».