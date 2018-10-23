98 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 9 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة، وصل إلى نحو 98 مليون مسافر، خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، لافتة إلى أن مجموع الحركة الجوية، خلال تلك الفترة وصل إلى 631 ألفاً و96 حركة.

وتفصيلاً، كشفت إحصاءات صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة، خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، بلغ أكثر من 98 مليون مسافر، مقابل 98.2 مليون مسافر في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبينت الإحصاءات التي حصلت «لإمارات اليوم» على نسخة منها، أن مطار دبي الدولي، تعامل خلال الأشهر التسعة المذكورة مع نحو 71.6 مليون مسافر، فيما تعامل مطار أبوظبي الدولي مع نحو 17.18 مليون مسافر، بينما سجل مطار الشارقة أكثر من ثمانية ملايين مسافر، في حين تعامل مطار آل مكتوم الدولي مع 677 ألف مسافر، أما بقية المطارات (رأس الخيمة والعين والفجيرة) فتعاملت مع أكثر من 343 ألف مسافر.

وأوضحت أن مطارات الدولة تعاملت مع نحو 10.3 ملايين مسافر خلال سبتمبر، منهم 2.67 مليون مسافر قادمين إلى الدولة، و2.15 مليون مسافر مغادرين، فضلاً عن 5.48 ملايين مسافر عبروا المطارات المحلية.

في سياق متصل، أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان أصدرته أمس، بأن مجموع الحركة الجوية، خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2018، وصل إلى 631 ألفاً و96 حركة جوية.

وذكرت الهيئة، أن مجموع عدد الحركات الجوية خلال يناير الماضي، بلغ 73 ألفاً و198 حركة، فيما سجل فبراير 64 ألفاً و754 حركة جوية، بينما بلغت في مارس 72 ألفاً و817 حركة.

ووصل عدد الحركات الجوية خلال أبريل 69 ألفاً و960 حركة، في حين بلغت في مايو الماضي 68 ألفاً و256 حركة جوية، فيما وصل العدد في يونيو إلى 67 ألفاً و157 حركة جوية. وفي يوليو بلغ العدد 72 ألفاً و729 حركة جوية، بينما سجل أغسطس 72 ألفاً 676 حركة جوية، في حين وصل العدد خلال سبتمبر إلى 69 ألفاً و549 حركة جوية.

10.3

ملايين مسافر تعاملت معهم مطارات الدولة خلال سبتمبر 2018.