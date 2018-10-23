دبي تتصدر عالمياً في عدد المباني الشاهقة بحلول 2023

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفاد المجلس العالمي للأبنية الشاهقة، (الهيئة الدولية المسؤولة عن قياس ارتفاع المباني)، بأن دبي ستتصدر مدن العالم في عدد المباني الشاهقة بحلول عام 2023، وذلك مع احتضانها أكبر عدد من تلك المباني خلال الأعوام الخمسة المقبلة، نتيجة التطوير العقاري الكبير الذي تشهده المدينة.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس، جيسون جابيل، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، إن «الإمارة تحتل حالياً المرتبة الرابعة عالمياً في عدد المباني الشاهقة، بحسب آخر تقرير للمجلس، فيما تأتي في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط»، عازياً ذلك إلى النشاط الكبير من المطورين العقاريين في تطوير عدد كبير من المباني ذات الارتفاعات الشاهقة.

وأضاف أن «دبي لديها محفظة جيدة من المباني شاهقة الارتفاع، طوّرتها على مدى سنوات قليلة، الأمر الذي يؤهلها إلى التصدر مع المشروعات التي يتم تطويرها حالياً، إضافة إلى المخطط لتنفيذها مستقبلاً».

ووفقاً لتقرير سابق للمجلس العالمي للأبنية الشاهقة، تشهد دبي حالياً تطوير تسعة أبراج شاهقة على قائمة أطول 10 أبراج قيد التنفيذ في المنطقة، حيث تصدر «برج الخور» الذي تطوره شركتي «إعمار» و«دبي القابضة»، قائمة أعلى الأبراج قيد التنفيذ على المستويين الإقليمي والعالمي، فيما جاء برج «بريمو 1» الذي تطوره شركة «إعمار العقارية» في منطقة «وسط مدينة دبي» بطول 356 متراً، ثالث أطول برج قيد التنفيذ بمنطقة الشرق الأوسط، بعد برج جدة بالسعودية، تلاه برج «إس ريزيدانس» الذي تطوره شركة «إيمو برستيج ريزيدانس» بارتفاع 356 متراً رابعاً، والمتوقع استكماله في عام 2020.

وحلّ فندق «واو» الذي تطوره شركة «واو إنفيستمنتس» في دبي بطول 336 متراً في المركز الخامس، تلاه برج «فايف جميرا فيليج» سادساً بارتفاع 314 متراً، والذي تطوره شركة «سكاي القابضة» في منطقة «قرية جميرا» والمتوقع استكماله خلال العام المقبل.

واحتل برج «وصل» الذي تطوره شركة «وصل» للعقارات المرتبة السابعة بارتفاع 302 متر في شارع الشيخ زايد، بينما جاء برج «جميرا جيت»، في منطقة الصفا في دبي بارتفاع 301 متر في الترتيب الثامن، تلاه برج «بريمو 2» بطول 300 متر. وجاء برج «بالم جيت واي» السكني الذي تطوره شركة نخيل العقارية في منطقة «نخلة جميرا» بارتفاع 285 متراً في الترتيب التاسع، فيما حل برج «بروكفيلد بالاس» المتوقع استكماله العام المقبل في الترتيب الـ10 ضمن أعلى الأبراج قيد التنفيذ في المنطقة.

الطلب على المصاعد

قال نائب الرئيس لقطاع الخدمات لشركة «كوني»، هوغ ديلفال، إن «الإمارات تتصدر المنطقة في الطلب على قطاع المصاعد»، عازياً ذلك إلى حجم المشروعات العقارية من أبراج ومشروعات مواصلات عامة، والتي تحتاج إلى المصاعد.