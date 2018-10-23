1.75 مليار درهم الأرباح الصافية لـ «أبوظبي الإسلامي» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيقه أرباحاً صافية بلغت ملياراً و752 مليوناً و500 ألف درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بارتفاع نسبته 3.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت ملياراً و693 مليون درهم، وذلك بفضل نمو صافي أصول تمويل المتعاملين، وتراجع مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار.

وأظهرت النتائج المالية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، انخفاضاً في صافي إيرادات المجموعة بنسبة 1.2% إلى نحو 4.154 مليارات درهم، مقارنةً مع نحو 4.204 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، وذلك بحسب بيان صادر أمس.

وأظهرت الموازنة العامة ارتفاع إجمالي الأصول في 30 سبتمبر 2018 بنسبة 2.5% إلى 124.3 مليار درهم، مقارنةً مع 121.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2017.

وسجلت ودائع المتعاملين انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.6%، لتسجّل 98.5 مليار درهم، مقارنة مع 99.1 مليار درهم في نهاية 30 سبتمبر 2017، وانخفاضاً بنسبة 1.5% مقارنةً مع 100 مليار درهم في 31 ديسمبر 2017.