«أسبوع بلا مراكز خدمة».. استفسارات وتجاوب متعاملين في اليوم الأول

المصدر: أحمد الشربيني ــ دبي

شهد اليوم الأول لتطبيق مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، التي أطلقتها دائرة المالية في حكومة دبي، اعتباراً من أمس، ولمدة أسبوع، لتوفير 1100 خدمة تابعة لـ40 جهة حكومية، عبر الإنترنت والقنوات الذكية، استفسارات متزايدة من متعاملين في مراكز خدمات الأعمال، مع هدوء وانسيابية، وتجاوب من قبل المتعاملين مع المبادرة.

وكانت «مالية دبي» أطلقت مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، في إطار تشجيع المتعاملين على تغيير سلوكهم في إجراء المعاملات الحكومية، والتحوّل إلى القنوات الذكية في سداد الرسوم، ضمن خطة التحول الذكي للمعاملات في الإمارة بحلول عام 2021.

ورصدت الدائرة مبلغ مليون درهم، مكافآت للمتعاملين، الذين يجرون معاملات عبر القنوات الذكية خلال أسبوع المبادرة، وذلك من خلال إجراء سحوبات على تلك المعاملات، ومنح المتعاملين فرصة الحصول على استرجاع نقدي كامل للمبالغ التي دفعوها رسوماً لتلك المعاملات.

استفسارات متعاملين

وقال مدير تطوير الأعمال في مركز «أون تايم» للخدمات الحكومية، أحمد محمد نجيب، إن اليوم الأول لتطبيق مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، شهد استفسارات من المتعاملين حول سبل إنجاز معاملاتهم.

وأضاف أن موظفي المركز أرشدوا المتعاملين حول كيفية التقديم لخدماتهم عبر القنوات الذكية، فيما تم توجيه عدد من المتعاملين لأماكن تسجيل هوياتهم، في المعاملات التي تتطلب توافر «الهوية الرقمية» لإتمامها عبر الإنترنت. وأكد نجيب أن عدداً من المتعاملين، خصوصاً الشباب، كانت لديهم معرفة بالمبادرة، واستطاعوا خلال وقت أسرع استخدام الهواتف الذكية في تقديم معاملاتهم.

هدوء وانسيابية

بدوره، قال موظف خدمة المتعاملين بمنفذ خدمة الدفاع المدني في مركز «مزايا سنتر»، نادر أحمد الزقري، إن هناك هدوءاً وانسيابية في اليوم الأول من تنفيذ مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، وذلك مع توجيه المتعاملين بشكل مباشر حول سبل إنجاز المعاملات عبر القنوات الذكية.

وأضاف أن أبرز الخدمات التي شهدت إقبالاً لإتمامها عبر القنوات الذكية: شهادات معاملات «الإنجاز» من البنايات والأبراج الجديدة حول متطلبات الدفاع المدني، مثل أجهزة الإنذار، وشهادات «الاستيفاء»، ومعاملات الصيانة.

من جهته، أفاد موظف خدمة المتعاملين في مركز «المنارة» للخدمات، إبراهيم القايد، بأن اليوم الأول من تطبيق المبادرة، تميز بوجود استفسارات متزايدة من المتعاملين حول آلية إنجاز المعاملات عبر القنوات الذكية، لافتاً إلى دور الموظفين في توجيه المتعاملين، لاسيما مع وجود أجهزة كمبيوتر في المركز، مدعومة بالإنترنت اللاسلكي.

تجاوب المتعاملين

في السياق نفسه، قالت موظفة استقبال في مركز «المنارة» للخدمات، عليه أسامة، إن المبادرة تضمنت فوائد أهمها رفع وعي المتعاملين بإنجاز المعاملات عبر الطرق الذكية، وهو ما جعل اليوم الأول يتسم بعدد كبير من الاستفسارات من قبل المتعاملين.

وأكدت أنها رصدت تجاوباً من عدد كبير من المتعاملين حول التوجه إلى القنوات الذكية في إنجاز المعاملات.

«أراضي دبي»: تقليص عدد المراجعين

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قال المدير العام لدائرة الأراضي والإملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «أراضي دبي» تمكنت من تقليص عدد المراجعين في اليوم الأول من مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، عبر توجيههم إلى المنصات الذكية للدائرة، ولمركز فض المنازعات الايجارية.

وأشار إلى أن معظم المراجعين استفاد من الخدمات الذكية من خلال استخدام منصة «دبي ريست»، التي تجمع عدداً كبيراً من الخدمات الخاصة بالدائرة، مرجعاً نجاح المبادرة في الدائرة إلى توافر عدد من أجهزة الخدمة الذاتية والقنوات الذكية التي تتميز بجاهزيتها، وقدرتها على توفير الخدمات التي يبحث عنها المراجعون في تعاملاتهم اليومية. وأضاف بن مجرن أن «أراضي دبي» وفرت خدمات من بينها طلبات: إصدار شهادة بيان أملاك متعامل (شهادة لمن يهمه الأمر)، وشهادة الملكية، و«تقييم عقار»، و«إصدار خارطة»، و«تسجيل الدعاوى الابتدائية»، و«تسجيل دعوى نزاع»، والاستعلام عن القضايا، وصحيفة الحالة الإيجارية، وتسجيل وتجديد عقود الإيجار، والحاسبة الإيجارية، وإلغاء عقد إيجار، وبيان حالة مشروع (مشروعي)، وبيان المكاتب العقارية المعتمدة.

وأكد أنه يمكن لمتعاملي «أراضي دبي» طلب تسجيل دورة في معهد دبي العقاري من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، كما يمكن طلب تسجيل «دعوى تنفيذ» من خلال الموقع الإلكتروني لمركز فض المنازعات، أو التطبيق الذكي للمركز. مدحت السويفي – دبي