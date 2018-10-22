مكتوم بن محمد: توفير بيئة عمل مثالية لاستقطاب المؤسسات المالية والمصرفية

المصدر: دبي ــ وام

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، مساعي القيادة لتوفير بيئة عمل مثالية، وذات جودة عالية، والارتقاء بالبنية التحتية لأعلى المستويات العالمية، بهدف استقطاب أكبر الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية لدولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص.

وكان سموه، استقبل في مكتبه بمركز دبي المالي العالمي، صباح أمس، الرئيس التنفيذي لشركة «ماستر كارد» العالمية، أجاي بانغا، والوفد المرافق.

وتبادل سموه والضيف الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بآخر تطورات الشركة، وإنجازاتها على مستوى العالم، وشراكتها مع «إكسبو 2020 دبي»، وسبل تعزيز التعاون لتحقيق تطلعات الشركة المستقبلية في التوسع على مستوى المنطقة، من خلال افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «ماستر كارد» العالمية، أجاي بانغا، عن شكره لسمو نائب حاكم دبي على كل ما توفره الجهات المعنية في دبي ودولة الإمارات من تسهيلات للشركة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، والمدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال المري، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، والرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، هشام القاسم، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، مالك آل مالك.

يشار إلى أن شركة «ماستر كارد» تأسست في عام 1966، ويقع مقرها الرئيس في مدينة نيويورك الأميركية، وبدأ نشاطها في دولة الإمارات عام 1986. ويخدم مركزها الإقليمي في دبي أكثر من 69 سوقاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- 69 سوقاً يخدمها المركز الإقليمي لشركة «ماستر كارد» في دبي.