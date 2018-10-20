"الاقتصاد" تحذر من تداول سلاح ابيض على هيئة قلم

المصدر: عبير عبد الحليم - أبو ظبي

حذرت وزارة الاقتصاد من تداول سلاح أبيض على شكل قلم يسمى "بوسكلين" مشيرة إلى أن تواصلت مع الجهات المعنية في الدولة لسحب هذا المنتج حال وجوده في السوق المحلية ومنع دخوله إن لم يكن موجوداً بالإضافة إلى مخاطبة منافذ البيع والمحلات التجارية والمكتبات بالامتناع عن بيع هذا المنتج فوراً .

وتفصيلا كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي أمس أن متابعة الوزارة لوسائل التواصل الاجتماعي وعمليات استرداد السلع في دول مجلس التعاون كشفت عن مخاوف كبيرة انتابت أولياء الأمور في المنطقة نتيجة العثور على سلاح أبيض" على شكل قلم يسمى بوسكلين.

وقال النعيمي في تصريحات صحفية في أبوظبي أن الوزارة تواصلت مع الجهات المعنية بالدولة لسحب هذا المنتج حال وجوده في السوق المحلية ومنع دخوله إن لم يكن موجوداً بالإضافة إلى مخاطبة منافذ البيع بالامتناع عن بيع هذا المنتج فوراً.

وأوضح النعيمي انه سيتم التواصل مع وزارة التربية والتعليم وهيئات الجمارك ووكلاء المنتج في الدولة للقيام بكافة إلاجراءات اللازمة لمنع تداول هذا النوع من الأقلام أيا كانت المبررات، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن أي مكان يتواجد فيه هذا المنتج بشكل عاجل وذلك على رقم 600522225.

وشدد النعيمي على أن عددا من مراقبي الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية بدوا في تنفيذ حملات تفتيش واسعة النطاق اعتبارا من امس السبت في مختلف مناطق الدولة للتأكد من وجود السلعة وسحبها في حال توافرها على الفور.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي قد تداولت تحذيرات من انتشار السلاح الأبيض على شكل قلم.



وتداولت انباء عن ضرورة ابلاغ الجهات المعنية ضد المكتبات والأسواق التي تبيع قلم (بوسكين) بالاضافة للحملات المكثفة للمشرفين في المدارس والإدارات التربوية منعاً لتداول هذا القلم بين الطلبة حرصاً على سلامتهم.